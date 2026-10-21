Sadıkoğlu, eğitime katkıyı yalnızca bütçeden ayrılan bir oran üzerinden değerlendirmenin yeterli olmadığını kaydederek, eğitime katkıyı taşınmaz mal vergisi gelirlerinin yüzde 15’i ile sınırlamadıklarını belirtti.

Sadıkoğlu yazılı açıklamasında, okul müdürlerinden gelen talepleri değerlendirdiklerini ifade ederek, "Okullarımızın ihtiyaçlarına kulak veriyor ve yasal payın dışında da imkânlarımız ölçüsünde katkılar sunuyoruz. Üstelik eğitime katkı, yalnızca okul binalarının fiziki koşullarını iyileştirmekle sınırlı değildir. Öğrencilerimizin üniforma, eğitim araç gereçleri ve diğer kişisel ihtiyaçları da eğitim hayatlarının önemli bir parçasıdır. Bu tür katkılar, söz konusu yasal düzenlemenin kapsamına girmese de İskele Belediyesi olarak çocuklarımızın ihtiyaçlarını göz ardı etmiyoruz." dedi.

Öğrencilere üniforma ve eğitim araç gereçleri sağladıklarını, imkânları doğrultusunda onların eğitim yolculuğuna destek olduklarını belirten Sadıkoğlu, "Çünkü bizim için önemli olan yalnızca okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak değil, çocuklarımızın eğitim hayatını da kolaylaştırmaktır. Ötüken Özel Eğitim Okulu bunun en somut örneklerinden biridir. Okulu yalnızca bölgeye kazandırıp sorumluluğumuzu tamamlanmış saymadık. Özel gereksinimli çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürdük, okula yeni sınıflar kazandırdık ve ihtiyaçları doğrultusunda katkı koymaya devam ettik.” ifadelerini kullandı.

-“Benim anlayışımda eğitimde sorumluluk, yasal yükümlülüğün tamamlandığı yerde bitmez”

Okul yönetimlerinden gelen talepler doğrultusunda bölgedeki inşaat sektörü temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde okullara katkı sağlanmasına destek olduklarını anlatan Sadıkoğlu, bölgeye kazandırılan ortaokulun hayata geçirilmesi için şahsen girişimde bulunduğunu belirtti.

Sadıkoğlu, Şehit İlker Karter İlkokulu’na kazandırdıkları LEGO SPIKE eğitim setleriyle öğrencilerin robotik kodlama, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine destek olduklarını da kaydetti.

Okul bakım ve onarımlarına, tadilat çalışmalarına, öğrencilerin üniforma ve eğitim araç gereçlerine yönelik katkılar da sunduklarını aktaran Sadıkoğlu, “Eğitim alanındaki çalışmaları yalnızca yüzde 15 üzerinden tartışmak eksik bir değerlendirme olur. Asıl sorulması gereken; bu yasal payın yanında hangi ihtiyaçların karşılandığı, hangi okulların geliştirildiği ve çocuklarımızın geleceği için hangi somut adımların atıldığıdır. Benim anlayışımda eğitimde sorumluluk, yasal yükümlülüğün tamamlandığı yerde bitmez. İhtiyaç varsa dinlemek, imkân varsa katkı koymak, eksik varsa çözüm üretmek gerekir. İskele’de çocuklarımızın daha iyi eğitim koşullarına kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, okulların ihtiyaçlarına kulak vermeye ve öğrencilere imkanlar doğrultusunda destek olmaya devam edeceklerini de belirtti.