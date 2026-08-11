İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Özlem Kadirağa, beraberindeki eğitmenler, dansçılar ve müzisyenler ile birlikte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kadirağa, topluluğun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ve gençlere sunduğu katkılardan dolayı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

İBHDT, ULUSLARARASI ARENADA İSKELE’Yİ GURURLA TEMSİL EDİYOR

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, uluslararası arenada bayrağımızı gururla dalgalandırmaya, katıldığı etkinliklerde özelde İskele’yi, genelde ise KKTC’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Halk Dansları Topluluğu, 21-26 Temmuz tarihleri arasında kardeş şehir Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 36’ncısı düzenlenen Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali’ne katılarak İskele’yi ve KKTC’yi başarıyla temsil etti. Festival kapsamında takdim edilen plaket ve anı hediyeleri, Özlem Kadirağa ve beraberindeki dansçılar tarafından Başkan Hasan Sadıkoğlu’na sunuldu.

SADIKOĞLU: “GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Halk Dansları Topluluğu’nun yalnızca kültürel değerleri yaşatmakla kalmadığını, aynı zamanda İskele’nin ve KKTC’nin tanıtımına da önemli katkı sağladığını söyledi. Gençlerin gittikleri her yerde KKTC bayrağını gururla dalgalandırmasının, kültürü ve değerleri başarıyla tanıtmasının büyük bir gurur olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Halk Dansları Topluluğunun, ortaya koyduğu emek ve başarılarının İskele’nin adının uluslararası arenada duyurulduğuna dikkat çekti. Özlem Kadirağa yönetimindeki gençleri kutlayan Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak kültüre, gençlere ve gençlerin başarılarına destek olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.