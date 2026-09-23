İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Sadıkoğlu, İskele Belediyesi ile İskele Polis Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin her zaman güçlü olduğunu belirterek, yeni dönemde de bu iş birliğinin artarak devam edeceğini söyledi.

Görüşmede İskele’nin huzur ve güvenliği başta olmak üzere bölgenin ihtiyaçları ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Sadıkoğlu, özellikle kamu düzeninin korunması, trafik güvenliği, vatandaşların huzuru ve bölgede gerçekleştirilen etkinliklerde koordinasyon açısından polis ve belediye arasındaki yakın iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Erem de nazik ziyareti ve iyi dilekleri dolayısıyla Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür ederek, İskele Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.