Sağlıkta Yapay Zeka ana temasıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde dünyanın birçok ülkesinden gelen sağlık bakanları ve bilim insanlarının katılımıyla düzenlenecek kurultayda Bakan Dinçyürek’in çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.
Bakan Dinçyürek, temasları çerçevesinde TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile iki ülke arasındaki sağlık işbirliği protokollerinin hayata geçmesi için gerekenler ve eylem planlarını görüşecek.
Bakan Dinçyürek’e bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, bakanlık Müdürü Ergin Tertemiz ve Özel Kalem Müdürü Mehmetali Hüdaverdi eşlik ediyor.