Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Bağımsız Milletvekili, eski Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’ya yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dinçyürek, Altuğra’ya hitaben yaptığı paylaşımda, sürekli olarak UBP ve Başbakan Ünal Üstel’e yönelik eleştirilerde bulunduğunu ileri sürdü.

Altuğra’nın UBP milletvekili olduğunu ve Sağlık Bakanlığı görevine Başbakan Ünal Üstel tarafından atandığını hatırlatan Dinçyürek, şu ifadeleri kullandı:

“Görevde olduğunuz sürece ne Ulusal Birlik Partisi’yle ne de Sayın Ünal Üstel’le bir sorununuz yoktu. Başarısız olduğunuz görülerek bakanlık görevinden alındınız. O andan itibaren önce Başbakan’ı eleştirmeye başladınız, sonra daha da ileri giderek Ulusal Birlik Partisi’ni kötüleyerek partiden istifa ettiniz.”

Dinçyürek, Altuğra’nın siyasi tutumunu da eleştirerek, “Başarısızlığınızı başkalarına ciro ettirerek siyaset yapmaya çalışmak doğru bir davranış biçimi değildir” dedi.

Dinçyürek açıklamasının devamında, “Siyasette prim yapmak için size makam veren parti ve ekibini suçlamak yerine, bundan sonra siyasette devam edecekseniz, size değer veren, makam veren parti ve kişileri eleştirmek yerine yeni dönemde yapacaklarınıza odaklanın” ifadelerini kullandı.