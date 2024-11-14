Bakan Dinçyürek, “Önümüzdeki yıl da bütçe imkanları doğrultusunda, ilaç tedarikini aynı yöntem ve ihalelerle sürdürmeyi planlıyoruz. Yıl sonu itibarıyla bütçenin yeniden yürürlüğe girmesi ve bütçe kaleminde yeni ihaleye çıkana kadar, kesintisiz ilaç tedarikini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, açıklamasının devamında da şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi ilaç konusunda da bizlere destek sunmaktadır. Bu bağlamda, ihtiyaç duyduğumuz ilaç miktarlarını Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tedarik etmesi planlanmıştır. Bu nedenle, aynı kalem ilaçları tedarik etmek amacıyla çıktığımız yerel ilaç ihalesini iptal etmiş bulunuyoruz. Yerel ihaleyle ilaç almak için ayırdığımız bütçe, hibe yoluyla Türkiye’den gelecek ilaçlar dışında kalan ihtiyaçları yerel ilaç depolarından temin etmek için kullanılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. “