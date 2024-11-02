Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Sağlık Bakanlığı olarak, toplum sağlığını koruma ve sağlık çalışanlarımızla dayanışma içinde olma sorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz. Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’nde yaşanan üzücü olay sonrası, süreci en şeffaf şekilde yürütmek, kamuoyunu ve ilgili paydaşları bilgilendirmek amacıyla örgütlü sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinmiştir. Bu toplantılarda, mevcut durumun değerlendirilmesi ve bilgi paylaşımı yapılmış; hemşire sendikaları da davet edilmiş ancak toplantı saatinin belirlenememesi nedeniyle henüz bir araya gelinememiştir. Bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için çabalar sürmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, sağlık çalışanlarımızın özverili çabaları ve bu süreçteki gayretleri toplumumuz adına büyük bir değere sahiptir. Yaşananlar çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu zedeleyebilecek nitelikte olup, bunu engellemek için sürecin etkin şekilde yönetilmesi kaçınılmazdır. Ailelerin de bu süreçte en doğru bilgilere ulaşması için gerekli tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edeceği hususunda kamuoyunun bilgisine sunarız.

Hayatını kaybeden bebeğimiz için Allah’tan rahmet diler, tedavi görmekte olan diğer bebeklerimizin sağlıklarına kavuşmaları için gereken tüm çabayı sarf etmekte olduğumuzu vurgulamak isteriz. Sağlık Bakanlığı olarak bu tür hassas durumlarda kimseyi zan altında bırakmamak, her bireyin haklarını korumak ve sürecin adil bir şekilde sürdürülmesini sağlamak için azami dikkat gösterilmektedir. Daha önce de kamuoyuna açıklamış olduğumuz gibi yaşanan bu vahim olayın oluşmasında ihmal ve sorumluluğu olan kişi veya kişilerin tespiti hususunda sonuna kadar adli sürece destek vereceğiz, işbirliği içerisinde olacağız. Bu konuda kararlıyız.

Bu vesileyle, sağlık çalışanlarımızın özverili çabalarını takdirle karşıladığımızı yineler, şeffaflık ve toplumsal sorumluluk bilinciyle üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.