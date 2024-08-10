Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Devlet Laboratuvarında deniz suyu analizleri yapılmaktadır.

Gerek sosyal medyada gerekse kamuoyunda Temmuz ayında çıkan analiz sonuçları yanlış yorumlanmış olup, açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız. Ada genelinde yapılan deniz suyu analiz sonuçları temizdir.

Avrupa Birliği 2006/7/Ec sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetimi Direktifi kıyı suları ve geçiş suları için mikrobiyolojik kriterler doğrultusunda değerlendirilen temmuz ayı analiz sonuçları temiz çıktığı görülmektedir.Bu sonuçlar her ay bakanlığımızın sitesinde (https://saglik.gov.ct.tr) halkımız ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır.Ağustos ayı numune alma süreci devam etmekte olup, sonuçlar çıktıkça resmi sitemizde paylaşılacaktır."