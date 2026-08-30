Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasının ardından sağlık hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk müdahale ve sağlık hizmetleri kapsamında hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağının harekete geçirildiği kaydedilen açıklamada, limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekiplerinin tüm hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.