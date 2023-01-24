KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul 1 ve 5 ci sınıf öğrencilerine Aşı Kampanyası kapsamında , KKTC genelindeki ilkokullarda çocukluk aşılarını tamamlanmış olup, bu kapsamda 2868 doz aşı yapılmıştır.Bölgelere göre aşı tablosu aşağıda sunulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı olarak çocuklarımızın güvenli aşıya ulaşımını ve aşılanmalarını sağlamak en temel sorumluluğumuzdur.Önümüzdek günlerde çocukluk aşısı eksik olan çocuklarımıza aşılarını tamamlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir.Aşı ile önlenebilir hastalıkların önüne geçmek aşılanmayla mümkün olacaktır.