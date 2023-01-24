KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı,  Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul 1 ve 5 ci sınıf öğrencilerine Aşı Kampanyası  kapsamında , KKTC genelindeki ilkokullarda çocukluk  aşılarını tamamlanmış  olup,  bu kapsamda  2868  doz aşı yapılmıştır.Bölgelere göre aşı tablosu aşağıda sunulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı olarak çocuklarımızın güvenli aşıya ulaşımını ve aşılanmalarını sağlamak en temel sorumluluğumuzdur.Önümüzdek günlerde çocukluk aşısı eksik olan çocuklarımıza aşılarını tamamlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir.Aşı ile önlenebilir hastalıkların önüne geçmek aşılanmayla mümkün olacaktır.

SIRA NO

YAPILAN BÖLGE

M.M.R.

SU ÇİÇEĞİ

TETRAXİM

DİFTERİ
TETANOZ

TOPLAM

1

GAZİMAĞUSA BÖLGESİ

150

133

134

90

507

2

GİRNE BÖLGESİ

204

289

222

 -

715

3

GÜZELYURT-LEFKE BÖLGESİ

52

88

117

-           

257

4

İSKELE BÖLGESİ

41

43

58

34

176

5

LEFKOŞA BÖLGESİ

235

342

175

461

1213

GENEL TOPLAM

682

895

706

585

2868

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