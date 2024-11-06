Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Düşük uyku kalitesi, beynin hızlı yaşlanmasına neden olabilir Düşük uyku kalitesi, beynin hızlı yaşlanmasına neden olabilir

Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 6 bebeğin son yapılan kan ve idrar tetkiklerinde herhangi bir alkol bulgusuna rastlanmamıştır. Bebeklerden 3’ünün fiziksel gelişimi ve kilolarının istenilen düzeye gelmesi nedeniyle taburcu edilip ailelerine teslim edilmiştir. 

Tedavileri devam eden diğer 3 bebeğin genel durumları iyi ve stabil olup, kiloları ve gelişimleri  istenilen seviyeye geldiklerinde taburcu edilmeleri planlanmaktadır .