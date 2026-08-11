Sağlık Bakanlığı, yaz döneminde kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında kan bağışlarının azalmasının, düzenli olarak kana ihtiyaç duyan hastaların tedavilerinde aksamalara yol açabileceğine dikkat çekildi. Başta talasemi hastaları olmak üzere, kan ve kan ürünlerine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavilerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için kan stoklarının yeterli seviyede tutulmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Bu kapsamda vatandaşlara kan bağışında bulunmaları yönünde çağrı yapan Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Merkezi’nin her gün 08.00-19.00 saatleri arasında kan bağışlarını kabul ettiğini açıkladı.

Bakanlık, 18- 60 yaş arasında uygun olan tüm vatandaşları kan bağışında bulunarak ihtiyaç sahibi hastalara destek olmaya davet etti.