Tülin Berova yazdı…

Bir hastanenin hizmete girmesi, yalnızca yeni bir binanın açılması değildir. Bölge halkının sağlık hizmetine daha yakın ulaşması, sağlık çalışanlarının görevlerini daha iyi koşullarda sürdürmesi ve ihtiyaçlara yerinde karşılık verilmesi demektir. Girne Devlet Hastanesi ile Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin geçtiğimiz cuma günü eş zamanlı açılması, bu yönüyle haftanın önemli gelişmelerinden biri oldu.

Girne’de düzenlenen törene Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, bakanlar, milletvekilleri ve yetkililer katıldı. İlk konuşmayı Girne Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova yaptı. Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin açılışı ise canlı bağlantıyla gerçekleştirildi. Güzelyurt’taki törene Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ile Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Halim Özçevik katıldı.

Girne ve Güzelyurt’ta hizmete giren hastanelerin bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini güçlendireceğine inanıyorum. Doktorların, hemşirelerin ve tüm sağlık çalışanlarının özverili emeğiyle bu imkânlar daha da değer kazanacaktır. Sağlanan çalışma koşullarının sağlık çalışanlarının var olan gayretine güç katacağı ve halka sunulan hizmeti ileriye taşıyacağı kanaatindeyim. Sağlık hizmetinin niteliğini belirleyen, fiziki imkânların yanı sıra bu imkânları halkın yararına kullanan sağlık ekiplerinin bilgi ve özverisidir. Hekimlerin, hemşirelerin, teknisyenlerin ve tüm sağlık personelinin emeği her türlü takdiri hak ediyor.

Açılışlar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinin halkın hayatına dokunan sonuçlarını da ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti ve Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Sağlıktan eğitime, altyapıdan enerjiye kadar farklı alanlarda sürdürülen destek, ülkemizin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu dayanışmanın devam etmesi ve ortak çalışmaların sürdürülmesi, halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni hizmetlerin hayata geçirilmesi bakımından büyük önem taşıyor.

Başbakan Ünal Üstel’in sağlık yatırımlarının süreceğine ilişkin açıklamaları da bu hizmet anlayışının devam ettiğini gösterdi. Lefkoşa’da yapımı süren yeni devlet hastanesi ile Pamuklu-Karpaz bölgesindeki hastane çalışmaları, sağlık altyapısını güçlendirme hedefinin ülkenin farklı bölgelerinde sürdüğünü ortaya koyuyor.

Haftanın gündeminde Kıbrıs meselesi ve seçim sistemi de yer aldı. New York temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın güven artırıcı önlemler ve sonuç alıcı görüşmeler üzerine yaptığı açıklamalar kamuoyunda değerlendirildi. Karma oy sistemini kaldıran düzenleme ise Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Meclis’e geri göndermesinin ardından yeniden kabul edildi ve onaylanarak yürürlüğe girdi. Siyasi gündem sürerken Girne ve Güzelyurt’taki açılışlar, halkın günlük yaşamına doğrudan dokunan sağlık hizmetlerini öne çıkardı.

Girne Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova, açılış konuşmasının sonunda hastanelerin Girne ve Güzelyurt başta olmak üzere tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına sağlık, şifa ve umut getirmesini diledi. Yılların hekimlik birikimini yansıtan bu temenni, törene katılanların ortak iradesini de ifade ediyordu.