1 Haftada 2 vefat, 2776 pozitif vaka!

"Toplam 16.692 test yapıldı, 2 kişi vefat etti, 2776 pozitif vakaya rastlandı"
6-12 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 16.692 olup, 2 kişi vefat etmiş, 2776 pozitif vakaya rastlanmıştır.
(6-12 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 16.692
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2776
Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.096.998
Toplam Vaka Sayısı: 103.034
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 100.293
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 241