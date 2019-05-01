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1 milyon canlı türü yok oluşun eşiğinde

Dünya karasal alanlarının dörtte üçü insan faaliyetleri nedeniyle ciddi şekilde değişti ve bu durum gelecek yıllar içinde 1 milyona yakın canlı türü neslini sona erdirecek.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:22
1 milyon canlı türü yok oluşun eşiğinde
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Birleşmiş Milletler'in hazırladığı son rapor, insanoğlunun gezegendeki kaynaklara ve doğal yaşama geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verdiğini bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre, son 20 yılda konu insanoğlunun kendi neslini koruması noktasına geldi. 

Milliyet gazetesinin Euronews'e dayandırdığı habere göre, 400 uzman tarafından hazırlanan 1800 sayfalık rapora göre, şimdiye kadar insanlığın devamlı genişleyen ayak izi doğal yaşam ve çevre için yıkıcı oldu. Raporda Okyanuslardaki balık nüfusunun üçte birinin tükenme seviyesine geldiği ve geri kalan deniz hayatı stokunun da sürdürülebilir ve yenilenebilir olmanın sınırında gezindiği belirtildi. 

ARI NÜFUSU AZALIYOR

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Başta arılar olmak üzere bitkileri ve çiçekleri polenleyen kanatlı böceklerin dramatik ölçüde nüfus kaybı yaşadığı ve bu durumun yılda yarım trilyon dolar değerinde tehlikeye soktuğu belirtiliyor. Raporu hazırlayan ekibin direktörü Robert Watson, "Şimdiye kadar biyoçeşitliliğin önemini çevre açısından konuşuyorduk. Şimdi ise insanoğlu için hayati önemi çerçevesinde konuşuyoruz. Gıda üretimi, su, ilaç yapımı, toplumsal uyum hayati bir konu halini aldı" dedi. 

Dünya karasal alanlarının dörtte üçü insan faaliyetleri nedeniyle ciddi şekilde değişti ve bu durum gelecek yillar içinde 1 milyona yakın canlı türü neslini sona erdirecek.

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ArıHaberKKTC
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