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10 çiftten biri aseksüel evlilik yaşıyor

Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “Eğer aseksüel bir evliliğiniz varsa sorunu ciddiye alın.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:51
10 çiftten biri aseksüel evlilik yaşıyor

Erkekte sertleşme sorunu, erken boşalma, testosteron hormonu azlığı, kadında orgazm problemi, cinsel ağrı ve cinsel isteksizlik cinsel birliktelik sıklığını düşürebiliyor” dedi.

Yapılan çalışmalar yaklaşık 10 çiftten birinin aseksüel evlilik yaşadığını gösteriyor. Yılda 10 defadan az cinsel birliktelik yaşaması da bu kategoriye giriyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “Bu durumda çiftin cinsel iletişimi, ilişki kalitesi, evlilik uyumu ciddi şekilde etkileniyor. Çift cinsel açıdan giderek uzaklaşıyor. Eğer aseksüel bir evliliğiniz varsa sorunu ciddiye alın. Erkekte sertleşme sorunu, erken boşalma, testosteron hormonu azlığı, kadında orgazm problemi, cinsel ağrı ve cinsel isteksizlik cinsel birliktelik sıklığını düşürebiliyor” dedi.

Bu tarz hastaların nasıl tedavi edildiğini anlatan Prof. Dr. Halim Hattat, “Hastalara onların cinsel hayatını düzene sokacak tüyolar veriyoruz. Altta yatan fiziksel ve psikolojik nedenlere göre ilaç, hormon tedavileri, enjeksiyonlar hatta psikolojik ve çift terapisi gibi uygun bir tedavi seçildiğinde cinsel performans olması gereken seviyeye yeniden yükseliyor” ifadelerini kullandı.

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‘HORMONLARI DÜZENLİYOR’

Prof. Dr. Hattat şöyle devam ediyor:

— Ne kadar sık cinsel birliktelik yaşayacağınızdan ziyade bu işin düzenine dikkat etmelisiniz. Haftada bir veya iki defa cinsel birliktelik yaşayıp 2 ay ara vermektense, düzenli şekilde belli aralıklarla yaşanılan cinsel birliktelik hormonları düzenliyor. Yani eşinize ve size uyan bir cinsel rutin yaratmak sadece cinsel tatmin ve psikolojik rahatlama sağlamıyor, fizyolojik olarak da sizi daha seksüel kılıyor. 3 haftadan daha az bir sıklık tüm cinsel hormonları ve cinsel fonksiyonları altüst ediyor. Bana sorarsanız her hafta 1-2 kez cinsel birliktelik hem cinsel fonksiyonlar hem de eşinizle olan duygusal bağınızdan açısından şart.

CİNSEL BİRLİKTELİĞİN SIKLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

“Her çift dönemsel olarak daha fazla veya daha az cinsel birliktelik yaşayabilir. Her çiftin kendine uygun bulduğu sıklık farklıdır” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Hattat, “Yapılan çalışmalar çiftlerin haftada 2-4 seferden ayda 2-4 sefere uzanan bir cinsel birliktelik sıklığı olduğunu gösteriyor. Cinsel birlikteliğin sıklığını etkileyen pek çok faktör var. Yaş, cinsel fonksiyon sorunları, cinsel iletişim eksikliği, stres, fiziksel, duygusal sağlık durumu, hastalıklar ve ilaçlar, vakitsizlik, yalnız kalacak zaman bulamamak, madde veya alkol bağımlılığı, ilişki durumu, ilişki problemleri, çatışmalar ve depresyon bu etkenlerin başında geliyor” şeklinde açıklamada bulundu.

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Aseksüel EvlilikProf. Dr. Halim HattatSağlıkHaber
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