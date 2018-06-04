10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!

Bembeyaz yatak çarşaflarınız, etrafa kendi dışkısını fırlatan bir hayvanın uyuduğu yerden çok daha az hijyenik olabilir.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre bir kişinin kullandığı yastığın ağırlığının üçte biri kadarı ölü deri, toz zerreleri ve dışkısal atıklardan oluşuyor. Standart bir yorganda 20 bin, yatakta ise 10 milyonun üzerinde bakteri, zerre ve böcekçik bulunuyor.

İnsan yataklarında bulunan bakterilerin üçte birinden fazlası ciltten, ağızdan geçenler ile dışkısal kaynaklı olmak üzere kendi bedenlerimizden kaynaklanıyor.

“EN YAKIN AKRABAMIZ” BİZDEN DAHA TEMİZ

Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan makaleye göre araştırmacılar elde ettikleri bulguları, en yakın evrimsel akrabalarımızın durumuyla karşılaştırmak istediler. Her gün kendilerine dallar ve yapraklardan yeni bir yatak yapan şempanzelerin, insanlardan çok daha hijyenik koşullarda uyudukları ortaya çıktı. Tanzanya’daki 41 şempanze yuvasından toplanan örnekleri inceleyen araştırma ekibi, bu yuvalarda ortala insan yatağında bulunandan çok daha az bakteri olduğunu tespit etti.

Bu yatakların 15’inde bit ve keneye bile rastlanmadı. Yuvalarda bulunan bazı mikropların ise şempanzelerin kendi vücutlarından değil, yuva çevresinden kaynaklandığı belirlendi.