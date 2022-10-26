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12 yaşındaki Arda'nın kalbinin nakledildiği hasta hayatını kaybetti!

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, yoğun bakımdan normal servise alınan, sağlığına kavuşma noktasında olan hastanın bir anda kötüleşerek kaybedildiğini, bu ani kayba embolinin (pıhtı) neden olduğunu düşündüklerini kaydetti.

26 Ekim 2022 Çarşamba 12:57
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12 yaşındaki Arda'nın kalbinin nakledildiği hasta hayatını kaybetti!



Nakli gerçekleştiren ekipte olan Dr. Hasan Birtan, şunları söyledi:

“7 yıldır takibimizde olan, yapay kalple yaşayan bir hastaydı. Uygun kalp bulununca operasyona alındı, ameliyat da yoğun bakım süreci de çok iyi geçti, normal servise çıkarıldı, yürümeye, beslenmeye, makinelerden bağımsız rutin hayatına dönmeye başladı.

Önümüzdeki 15 gün içinde taburcu edilmesi planlanan bu tablodaki bir hastanın aniden kaybedilmesi çok karşılaşılan bir durum değil. Öngörümüz emboli olduğu yönünde. Zoru başardık, kolayı başaramadık. Ekip olarak çok üzgünüz”

Trafik kazasında ağır yaralanan, yoğun bakımdayken beyin ölümü gerçekleşen, ailesi tarafından organları bağışlanan 12 yaşındaki Arda Okur’un kalbi ve iki böbreği, KKTC’de 56-57 yaşlarındaki 3 hastaya nakledilmiş, karaciğeri nakil için Türkiye’ye gönderilmişti.

Nakille ilgili Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın da katılımıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basın toplantısı düzenlenmişti.

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