15 günde kilo verdiren karpuz diyeti

Yaz, çeşitli meyve ve sebzelerin en fazla hasat edildiği dönem olması sayesinde yeme alışkanlıklarını değiştirmek için ideal bir mevsimdir. Yaz aylarında en çok dikkat çeken diyetlerden biri karpuz diyetidir ve karpuz büyük oranda kilo vermenize yardımcı olabilir.

Karpuz diyetinin ideal uygulama süresi 1 ila 2 haftadır. Plan 2 aşamadan oluşur. İlk 3 gün boyunca sadece karpuz yenir. İkinci aşamada, diğer yiyecekler eklenir ve karpuz atıştırmalık olarak yenir. İkinci aşama birincisi kadar kısıtlayıcı değildir ve 6 ila 10 gün sürebilir.

Karpuz diyeti nasıl yapılır?

Diyetin ikinci aşamasındaki menü kahvaltı için sütlü bir kase yulaf ezmesi ve birkaç yemek kaşığı peynir, ara öğün için iki ila üç dilim karpuz, öğle yemeği için küçük bir parça et, tavuk veya balık ve karpuz, akşam yemeği için ise biraz zeytinyağı ve sirke içeren herhangi bir sebze salatası ve iki ila üç dilim karpuzdan oluşur. Karpuzda bulunan bol miktarda lif sizi tok tutacak ve aşırı yemenizi önleyecektir.

Karpuz besin açısından zengin ve kalorisi düşüktür, ancak glisemik indeksi yüksektir. Yani, kan şekerini hızla yükseltebilir. Kan şekeri ile ilgili sorunu olan kişilerin dikkatli olması gerekir.

Karpuz, açlığı bastırması ve sindirim sistemi üzerinde yararlı bir etkiye sahip olması sayesinde kilo vermeye yardımcı olur. Ek olarak, doğal olarak tatlıdır, bu nedenle tatlı krizlerinde de yardımcı olabilir. 100 gram karpuz sadece 30 kaloridir. Su bakımından zengindir, bu yüzden ferahlatır ve aynı zamanda iştahı bastırır.

Birçok besin içeriyor

Karpuz bir yaz meyvesi ideal bir zayıflama yemeğidir çünkü vücuda aşırı kalori yüklemez. 100 gramı sadece 30 kalori sağlar ve aynı zamanda vücuda birçok önemli besin sağlar. A, B1 ve B6 vitaminleri ile potasyum ve magnezyum mineralleri için iyi bir kaynaktır. Ayrıca iyi bir C vitamini deposudur. Beta karotenin iki katı kadar güçlü antioksidan olan likopen bakımından zenginliği nedeniyle karpuzlar özellikle değerlidir.

Karpuz diyetinizi bitirdikten sonra, kilo verme sürecini sürdürmek için tüm meyve sularını sade su ve karpuz ile değiştirin. 2 dilim karpuzu küçük parçalara ayırın ve dondurun. Sonra bir avuç dondurulmuş parçayı bir bardağa koyun ve su ekleyin. Buzlu karpuz suyu soğutur ve hafif bir tat verir. Suyu içtikten sonra karpuzu yiyin. Daha küçük öğünler yemek, kilo vermenin en iyi yollarından biridir ve karpuz, tokluk hissini korumaya yardımcı olur.

Çok miktarda karpuz yiyerek açlığı hafifletmek kolaydır. Kilo verme sonuçlarını kısa sürede görebilirsiniz ve ayrıca karpuz diyetiyle vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayabilirsiniz.

Karpuz diyetinin yo-yo etkisi olabilir, yani diyet bırakıldıktan sonra kilo alımı görülebilir. Bu yüzden kilo vermenin tek uzun vadeli yolu olarak yeme alışkanlıklarını değiştirmektir.