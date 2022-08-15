2 yaş sendromu hakkında bilinmesi gerekenler!

Bebeklikten çocukluğa geçiş evresinin bir basamağı olan 2 yaş çocuklarda çeşitli reaksiyonlara sebep olmaktadır. Çocuk 24 aylık sürecini tamamladıktan sonra bu süreçten itibaren bireyselliğini kazanmaktadır. Bebek adımlarından öt ayaklanmaya başlar, yürür, konuşmaya başlar, anne ve babaya olan bağlılığı azalır. Çeşitli motor becerileri gelişir ve bundan kaynaklı çocuğun fiziksel hareketlerinde artış meydana gelir. Bağımsızlığın bir göstergesi olarak özgürce etrafındaki dünyayı keşfetmeye başlar. Çocuk her şeyi sorgular, meraklı, enerjik ve keşfetmek ister bu yüzden çevresinde gördüğü bütün nesneleri tutmak ister, yere atar, tırmalar ve kırabilir. Bu süreçlerde ebeveynler veya çocukla ilgilenen kişinin tutumu çocuğun kişiliğini üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Sabırsız, katı, ve öfkeli bir tavır sergilenirse çocuk üzerinde; başaramama ve becerilerinden şüphe duyma duygusu ortaya çıkabilir. Anne baba figürleriyle zıtlaşma ve çatışmaların başladığı bu dönemde ebeveynlerin mutlaka 2 yaş sendromu konusuna hakim olması gerekmektedir.

2 yaş sendromunun belirtileri:

Sürekli olarak zıtlaşma ve hayır kelimesini kullanmak.

İstediğini elde edemeyince oldurana kadar tepinmek, huysuzluk çıkarmak, şiddete başvurmak ve ağlamak.

Her konu ile alakalı sürekli çok sorular sorulması.

Kardeşleri olan çocuklar kardeşleriyle sık sık kavga etmesi, olmayan çocuklar ise oyun arkadaşlarıyla normalden daha fazla kavga etmesi ve anlaşamama durumları meydana gelebilir.

Her yemeği yemeyi kabul etmemek, iştahın azalması.

Uyku düzeninde meydana gelen saat değişiklikleri.

Kendine zarar verecek davranışların sergilenmesi örneğin; kendini tırmalama, duvara kafa atmak, kendi saçını çekmek gibi.

Aşırı inatlaşmak.

Ani ruh hali değişimleri.

Anne baba ya da çevresindeki kişilere saldırmak, vurmak.

Huysuzluk.

Elindeki oyuncaklarını fırlatmak.

2 Yaş sendromuna karşı çocuğunuza nasıl davranmalısınız ?