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20'lik diş ağrısını nasıl geçer?

Diş ağrısı, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. 20’lik dişlerin çıkış süreci, kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu sebeple bazı kişilerde sorunsuz bir şekilde geçen diş çıkarma dönemi, kimi kişilerde yoğun ağrı ve sancılara sebep olabilir. 20'lik diş ağrısına ne iyi gelir? Nasıl tedavi edilir?

26 Eylül 2022 Pazartesi 22:17
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20'lik diş ağrısını nasıl geçer?



20’lik dişler, isimlerinden de anlaşılacağı üzere 18 - 20 yaştan itibaren çıkmaya başlar ve pek çok kişide çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Özellikle dar bir çene yapısına sahip ya da genetik olarak 20’lik diş problemlerine yatkın olan kişilerde ortaya çıkan 20’lik diş ağrıları, kimi zaman ciddi cerrahi operasyonlar gerektirse de kimi durumlarda kolayca geçirilebilir.

20'LİK DİŞ AĞRISI NEDİR?

Alt ve üst çenelerde yer alan diş dizilerinin en sonundan çıkan üçüncü büyük azı dişi, 20 yaş dişi ya da ‌20'‌lik diş olarak tanımlanır. en son çıkan kalıcı dişler olan ‌20'‌lik dişler, çene içindeki konumları gereği çoğunlukla diş eti ya da kemikle kaplı ve gömülü durumdadır. Bu gibi durumlarda 20 yaş dişleri gömülü kalır ve çıkmaları gereken dönem olan 20 yaş civarında çıkamayabilir. Ayrıca ağız içinde yeterli boşluk olmaması da 20 yaş dişlerinin, diğer dişlerin altında gömülü kalmasına yol açabilir.

İlerleyen zamanlarda dişin çıkamamasına neden olan etken ortadan kalktığında 20 yaş dişleri, çene kemiğinde yer bularak çıkabilir. 20 yaş dişleri gömülü değilse ve herhangi bir problem yaratmıyorsa çekilmesi gerekmez. Ancak bazı durumlarda gömülü kalmış ya da tam çıkamamış dişler, ağrıya neden olabilir.

20lik diş ağrısı, tam çıkamayan ya da eğri çıkan dişin arasına sıklıkla yemek artığı birikmesinden kaynaklanır. Bu durum gelip geçici olabileceği gibi ağrının giderilmesi için dişin çekilmesi de gerekebilir.

20'‌LİK DİŞ AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gömülü dişler, çenede yer olmamasına rağmen çıkmaya çalıştığında üst çenede, kulak ve şakaklarda, alt çenede ise çene altı ve boyun bölgesinde ağrıya yol açabilir.

Bu tip ağrıların hissedilmesi durumunda vakit kaybetmeden diş hekimine başvurulmalıdır. Diğer 20'lik diş ağrısı belirtilerinden bazıları ise şu şekilde:

-Ağız içinde ya da yüzde oluşan kızarıklık ya da şişlik

-Yutkunurken zorlanma

-Ağız kokusu varlığı

-Ağızda kötü tat hissedilmesi

-Sıcak ve soğuk besinlere karşı hassasiyet

-Baş ağrısı

-Çeneyi kapatırken ‌20'‌lik dişlerin olduğu bölgede baskı ya da rahatsızlık hissi

-Lenf bezlerinde şişlik

20'LİK DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

20’lik dişler, diğer tüm dişler gibi sancılı bir süreçle birlikte çıkar. Bunun sebebi dişin büyüme süreciyle birlikte diş etlerinin yarılması, diş köklerinin zorlanması ve çene kemiğinin büyüyen dişe alan açmak için genişlemesidir. Bu tip diş ağrıları yaşanması durumunda dikkat edilmesi gereken ilk nokta, ağız ve diş sağlığına özen göstermektir.

Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamanız, dişlerinizi fırçalarken ağzınızın tüm noktalarına ulaşabilecek fırça modellerini tercih etmeniz, diş etlerinizi zedeleyebilecek fırçalardan kaçınmanız büyük önem taşır. Düzenli olarak diş fırçalama işlemleri sayesinde ağzınızda gıda parçası kalmasını engelleyebilir, plak ve bakteri oluşumlarını yok edebilir ve böylece yeni azı dişlerinizin sağlıklı bir ortamda gelişmesini kolaylaştırabilirsiniz.

Ağız ve diş eti sağlığınızı artırmak için gargaralardan, çalkalama sularından ve diş iplerinden de yararlanabilirsiniz. Yirmilik dişleriniz sağlıklı bir şekilde büyüyorsa ağrılarınızı hafifletmek için doktorunuzun onay vereceği ağrı kesici ilaçlardan da kullanabilirsiniz.

20’LİK DİŞİN ALINMASINA YOL AÇACAK DURUMLAR NELERDİR?

Yirmi yaş dişlerinin cerrahi operasyonla alınması için dişin sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere yol açması gerekir. Aşağıdaki durumların biri ya da birkaçı oluşuyorsa akıl dişlerinin ameliyatla çıkarılması tercih edilebilir.

-Yirmilik dişler diş etlerinde enfeksiyona yol açıyorsa,

-20 yaş dişleri sebebiyle çene kemiğinde zorlanma oluşuyorsa,

-Çıkamayan dişler mevcut dişlerin köklerini zorluyor ve çürümeye sebep oluyorsa,

-Diş etlerinde yoğun ve acılı apseler büyüyorsa,

-20’lik diş sebebiyle ağız içinde kist ve tümör oluşma riski varsa,

-20 yaş dişi diş eti kanamalarına, ağız içi kokusuna ve zonklamalara neden oluyorsa ameliyat seçeneği değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler:
Diş AğrısıSağlıkDiş
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