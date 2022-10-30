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3 adımda göz altı morluklarından kurtulun

Göz çevresindeki koyu renkli görüntü gerek estetik açıdan gerekse yüze yorgun ve hasta bir ifade katması açısından çoğumuzun hiç hoşuna gitmeyen bir durumdur.

30 Ekim 2022 Pazar 21:15
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3 adımda göz altı morluklarından kurtulun



Kadın veya erkek fark etmeksizin toplumda yaygın olarak görülen göz çevresini saran hassas bölgenin renginin koyulaşması ile oluşan görüntüyü göz altı morlukları şeklinde ifade ediyoruz.

Göz altı halkalarını makyaj hileleriyle gizlemekten öte sorunun önce köküne inip sağlık açısından bir sebep olup olmadığı araştırılmalı. Uyku rutini beslenme alışkanlıkları bazı vitamin ve mineral eksiklikleri göz çevremizdeki renk ve doku değişimi ile bize sinyaller veriyor olabilir durumu öncelikle bu açıdan değerlendirmek önemlidir.

Göz altı morlukları her ne kadar bünyenin içten yansıması olsa da cilt bariyerine dışarıdan uygulanan bazı rutinler bölgedeki kan dolaşımını düzenleyerek koyu renk görünümü önemli derecede azaltır.

Göz çevremize uygulayabileceğimiz bu üç adımlık rutinle morluk ve halka görüntüsünden kurtulmak mümkün;

Bu 3 adımla göz çevresi morluklarından kurtulun

1.Doğal yağlar ile masaj

Badem yağı, hint yağı ve hindistancevizi yağının tümü, koyu halkalar üzerinde bir mucize gibi çalışan cilt aydınlatma özelliklerine sahiptir. Bu yağlardan herhangi birinden küçük bir miktar alın ve parmaklarınızla dairesel hareketlerle masaj yapın. Bu, kan akışını düzenlemeye ve göz çevresini aydınlatmaya yardımcı olur

2.Serinletici bir göz maskesi yapın

Bir salatalık ve yarım patatesi rendeleyin ve suyunu sıkın. Biraz aloe vera jeli karıştırın ve gözlerinize uygulayın. Patates ve salatalık suları, koyu halkaları aydınlatmada ve gözleri yatıştırmada mükemmel bir iş çıkarırken, aloe vera nem sağlar ve ağrılı gözleri giderir. Bu maskeyi günde iki kez 15 dakika boyunca uygulayın. 10 dakika boyunca gözünüze soğuk çay poşetleri koymak da harikalar yaratır.

3.Göz kremi ile göz çevrenizi şımartın

Yatağa gittiğinizde, göz makyajınızın her bir parçasını çıkarmayı ve göz çevrenizi önce bir yüz mendili ve ardından bir temizleyici ile temizlemeyi unutmayın. Ardından seçtiğiniz bir göz çevresi kremini göz çevrenize hafif parmak ucu darbeleriyle uygulayın. Şişliği ve koyu halkaları azaltmaya yardımcı olan optik ışık difüzörleri ile formüle edilmiş kremleri seçmeniz faydanıza olacaktır.

Ayrıca tüm bu adımların yanı sıra düzenli uyku ve sağlıklı beslenme kurallarını da hayatınıza entegre etmeyi unutmayın.

Anahtar Kelimeler:
Göz çevresiEstetikSağlık
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