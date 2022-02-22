Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti!
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit...

3 boyutlu biyo-yazıcı ile yapay damar üretildi

INVAMED & RD Global'in üretim kampüsünde, alanında uzman mühendis ve bilim insanları tarafından gerçekleştirilen disiplinlerarası AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri sonucu laboratuvar ortamında yapay damar üretildi.

22 Şubat 2022 Salı 11:02
116 Okunma
3 boyutlu biyo-yazıcı ile yapay damar üretildi
banner108

INVAMED & RD Global'den yapılan açıklamaya göre, özel 3 boyutlu biyo-yazıcı ve geliştirilen biyoteknolojik altyapı sayesinde normal damar elastikiyetinin yüzde 100'e yakın olarak gelişimi sağlandı.

Şirketin laboratuvarlarında üretilen yapay damarın, kalp damar ve nörovasküler protezlerinde kullanılması hedefleniyor. Yapay damarın nanoteknolojik bio polimerlerden üretilmesi, hastaların bu protezden dolayı anti koagülan kullanmadan hayatlarına devam edebilmelerine olanak tanıyor.

Canlı dokuya tamamen kaynaşma özelliği

Normal damar elastikiyetine çok yakın biopolimerlerle geliştirilen yapay damar; yüksek teflon teknolojisi, biopolimer ve 3 boyutlu biyo-yazıcı kullanılarak üretildi. Tıp teknolojilerinde bu önemli gelişme, 3 boyutlu yazıcılar ve lazer teknolojisi sayesinde canlı dokuya tamamen kaynaşma özelliği ile organ nakli bekleyen hastalara umut veriyor.

Yapay damar, biyouygun olmayan hiçbir materyal içermediği için elastikiyeti ve doku uyumu yönünden insan dokusuyla birebir aynı özellikleri gösteriyor. Prensip olarak her iki damarın da birbirleri ile çok kolay kaynaşma özelliği sağlanmakta. İnsan vücudunda bulunan organik hücrelerle sentetik olarak üretimi gerçekleştirilen yapay damarın birebir uyumluluk gösterdiği laboratuvar ortamında kanıtlandı. Yöntem, üretim çalışması 3 boyutlu electrospinning, 3D yazıcı ve lazer tarama üniteleri ile hastaya özel damar üretiminin yapılabileceğini kanıtlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED & RD Global Başkanı Raşit Dinç, laboratuvar çalışmalarını başarı ile geçen yapay damarın, hayvan çalışmaları ve gerçekleştirilecek klinik çalışmalar neticesinde de başarılı olması durumunda biyoprotezlerin insan sağlığının hizmetine sunulacağını bildirdi.

Dinç, bu konuda dünya tıbbi cihaz pazarında çok az cerrahi enstrüman bulunduğunu aktararak, bu şekilde hastaya özel 3 boyutlu electrospinning teknolojisi kullanılarak üretilen ve nano-polimerler sayesinde hastanın anti-koagülan kullanmamasının heyecan verici olduğunu ve klinik çalışmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
COVID-19'un yeni belirtisi: Cilt sorunları
COVID-19'un yeni belirtisi: Cilt sorunları
Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı
Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı
Pandeminin sonu geliyor, maskeler çıkıyor...
Pandeminin sonu geliyor, maskeler çıkıyor...









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim