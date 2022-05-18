3 veya daha fazla çocuk yetiştirmek, aklınızı kaybetmenize neden olabilir!

Çocuk yetiştirme ve ebeveynlik üzerine yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Columbia Üniversitesi tarafından yapılan çalışmanın sonucuna göre; çok sayıda çocuğa sahip olmanın tam anlamıyla aklınızı kaybetmenize neden olabileceğini söylüyor.

Columbia'nın Yaşlanma Merkezi/Mailman Halk Sağlığı Okulu ve Paris-Dauphne Üniversitesi tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, üç veya daha fazla çocuk yetiştirmek, yaşamın ilerleyen dönemlerinde bilişsel gerileme veya bunama başlangıcını tetikleyebilir.

Bilim insanları, iki çocuğa karşı üç veya daha fazla çocuğa sahip olmanın, 6,2 yaş daha büyük olmaya eşdeğer olan “ileri yaştaki biliş üzerinde olumsuz bir etkisi” olduğunu buldular.

ENDİŞELER VE BELİRSİZLİKLER BÜYÜK ROL OYNUYOR

Çalışma, ek çocukların ebeveynleri için önemli ölçüde daha fazla finansal maliyete maruz kaldığını, dolayısıyla ailenin gelirini ve yaşam standardını düşürdüğünü ve bunun da bilişsel bozulmaya katkıda bulunabilecek endişelere ve belirsizliklere neden olduğunu söyledi.

Avrupa'da üç veya daha fazla çocuk yetiştiren yaşlı ebeveynler arasındaki bilişsel gerileme, iki çocuk yetiştirenlere kıyasla analiz edildi. Bilişsel kayıp için en kötü sonuçlar, Danimarka ve İsveç gibi kuzey Avrupa ülkelerinden geldi.