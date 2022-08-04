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4 Ağustos Perşembe günü tüm burç yorumları!

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 4 Ağustos Perşembe aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

04 Ağustos 2022 Perşembe 09:27
815 Okunma
4 Ağustos Perşembe günü tüm burç yorumları!
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4 Ağustos Perşembe yani ayın dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 4 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Üstlerinizden birinin haksız olduğunu ve hatta size karşı tutumlarında önyargılı olduğunu hisseden tek kişi siz değilsiniz. Başkaları da size karşı tutumlarının diğer insanlara yaklaşımlarından çok farklı olduğunu fark ettiler. Önemli olan sonuç. Verdiğiniz sözleri ve sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız, kimsenin şikâyeti olamaz.

BOĞA

Aklınızda şu anda daha önemli görünen şeyler varken, işinize ve derslerinize konsantre olmak kolay değil. Bazı endişelerden kurtulmak için önemli miktarda kararlılık gerekecektir. Etrafınızdaki insanlar gergin görünüyorsa, bunun nedeni ruh halinizi yakalamaları ve işleri olduğundan daha karmaşık hale getirmemeye çalışmalarıdır.

İKİZLER

Umduğun kadarını elde edememek için birkaç iyi bahanen var ve geride kalmanın senin hatan olmadığını kanıtlayabilirsin. Acil bir projeyi bitirmek için eve biraz iş götürmeniz gerekiyorsa şaşırmayın.

YENGEÇ

Aslında girmek istemediğiniz bir tartışmada, doğru zamanda doğru şeyi söyleyebileceksiniz. Dürüstlük en iyi politikadır. Bir partner sizden önemli bir konu hakkında cevap isterse, en derin düşüncelerinizi açığa vurmayın. Birinin konuşması gerektiğini hissederseniz sezginize güvenin.

ASLAN

Asıl amacınız bu olmasa da, kendinizi bir kulüpte veya toplumda aktif ve önemli bir rol üstlenirken bulabilirsiniz. Bir rakipten bir tür rekabet bekliyordunuz ve sizi şaşırtacak şekilde, onlar isteyerek sürücü koltuğuna geçmenize izin vermek için geri adım atacaklar.

BAŞAK

Tartışmakta olduğunuz birinin yeteneklerinden etkilenebilirsiniz. Artık her şeyi kendi başınıza yapamayacağınızı kabul ettiğinize göre, bir ortak almayı düşünebilirsiniz. Bu tür seçimler yapmak söz konusu olduğunda dikkatli doğanızın sizi hayal kırıklığına uğratması pek olası değildir.

TERAZİ

Yakın zamanda gerçekleşen bir finansal hata hoş olmayan bir şekilde karşınıza çıkabilir. İlk başta karmaşık görünebilir, ancak işleri bozduğunuzda bir çözüm bulacaksınız. Bir arkadaşın ya da komşunun kurtulmaları gereken romantik sorunları var. Sempatik bir kulak, kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olacaktır.

AKREP

Ortaya çıkan bir iş veya finansal sorun, acilen ilgilenmenizi gerektirecek. Birisi gerçekleri yanlış anladığında veya kasıtlı olarak bariz olanı görmezden gelmeyi seçtiğinde, işleri düzeltmek kolay olmayacak. Akşam saatlerinde normalleşme başlıyor.

YAY

Bir metin mesajı veya telefon görüşmesi sinirlenmenize neden olabilir. Cevap vermeden önce duraklayın. Daha da iyisi, cevap vermeden önce yarını bekleyin. Kızgın bir cevap gerçekten uygun olmayabilir. Birini yanlış okumuş olabilirsiniz ya da bir durumu yanlış anlamış olabilir.

OĞLAK

Ortak geleceğiniz için önemli olan bir konuda partnerinizle anlaşmaya varmak için mücadele ediyorsunuz. Artık iki seçeneğiniz var: ya bir gün aramanın zamanının geldiğini kabul edin ya da biraz danışmanlık alın. Aynı rüyada kalmanın sana bir faydası olmaz. Bu sorunun ötesine geçmeniz gerekiyor.

KOVA

Her zaman keyif aldığınız aktivitelerin fiyatları yükselmeye başlıyor ve bu da önceliklerinizi değiştirmenize neden olacak. Koşullar sizi borca girmeye zorlarsa, makul bir bütçe yapmak mali durumunuzun iyileşmesine yardımcı olacaktır. Pratik bir akrabanız size nerede ve nasıl tasarruf yapılabileceği konusunda tavsiyede bulunacaktır.

BALIK

Uğraşman gereken çok şey var. Tüm bunlarla başa çıkmak için zamanınız ve enerjiniz var. Takım çalışmasındaki gerilimi görmezden gelmenin bir yolu, perde arkasında çalışmayı seçmektir. Aile meseleleri kolayca halledilir, bu yüzden dışarıdaki zorlukların ruh halinizi bozmasına izin vermeyin.

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