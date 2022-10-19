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5 saatten az uyuyorsanız bu haberi mutlaka okuyun

İngiltere'de yapılan yeni araştırma bir kez daha uyku süresinin insan sağlığı üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre 50'li yaşlarda gecede 5 saat ya da daha az uyuyan kişiler birden fazla kronik sağlık sorunu yaşayabilir. Yaş ilerledikçe sağlık sorunu riski de artıyor.

19 Ekim 2022 Çarşamba 15:21
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5 saatten az uyuyorsanız bu haberi mutlaka okuyun



İngiltere'de yapılan yeni araştırma, uyku süresi ile kronik hastalıklar arasındaki bağlantıyı bir kez daha ortaya koydu

Buna göre gece beş saat veya daha az uyuyan 50 yaş ve üstü kişilerin, birden fazla kronik hastalığa yakalanma riski daha uzun bir gece uykusu alan akranlarına kıyasla daha yüksek. 

Araştırmacılar "Geceleri 5 saat ya da daha az uyuyan kişiler, yaşlandıkça birden fazla sağlık sorunu riskiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.

Araştırma kapsamında İngiltere'de 50 yaşında kronik hastalığı olmayan yaklaşık 8 bin kamu personelinin verileri incelendi.

Bilim insanları, 25 yıl boyunca katılımcılardan her dört ila beş yılda bir klinik muayeneler sırasında ne kadar uyuduklarını bildirmelerini istedi.

RİSK ZAMANLA ARTIYOR

Yapılan analizlerde 50 yaşında olup gecede beş saat veya daha az uyuyan kişilerin birden fazla kronik hastalığa yakalanma riskinin en az yedi saat uyuyanlara göre yüzde 30 daha yüksek olduğu görüldü.

60 yaşında bu risk yüzde 32'ye, 70 yaşında ise yüzde 40'a yükseldi.

Bu kişilerde artan kronik hastalık riskinin daha yüksek ölüm riski ile bağlantılı olduğu da bildirildi.

Riski artan kronik hastalıklar arasında diyabet, kanser, felç, kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, depresyon, bunama ve parkinsonun da bulunduğu belirtildi.

Çalışmadaki katılımcıların yalnızca üçte birinin kadın olduğu açıklandı.

Araştırmacılar yeni çalışmanın, uyku süresini ve kalitesini etkileyen davranışsal ve çevresel koşulları hedefleyerek, iyi uykunun teşvik edilmesini destekliğine dikkat çekti.

Araştırmanın uyku ve kronik hastalıkların ilişkili olduğuna dair daha fazla kanıt sağladığı için önemli olduğu belirtiliyor.

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