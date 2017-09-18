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500 yıl önce öldü bu güne umut olacak

Yapılan araştırmalarla İnka İmparatorluğu’nda yaşadığı tespit edilen ve 500 yıl önce hayatını kaybettiği tahmin edilen 15 yaşındaki bir genç kız bulundu. 500 yıl önce hayatını kaybeden bu genç kız sayesinde birçok hastalığın tedavisi bulunacak...

18 Eylül 2017 Pazartesi 11:29

1999 yılında ortaya çıkarılan genç kızdan alınan örneklerle İnka İmparatorluğu hakkında daha fazla bilgi edinmek amaçlanıyor.

Genç kız sayesinde belki de birçok hastalığa çözüm bulunacak.

İşte Maiden’ın hikâyesi…500 yıl öncesine geri dönelim.

Kolomb öncesi Amerika’nın en büyük imparatorluğu İnka İmparatoluğuydu. İmparatorluk, Güney Amerika’da derin izler bıraktı. Yapılan arkeolojik çalışmalarla İnkalar hakkındaki gerçekler ortaya çıkıyor.

1999 yılında Arjantin’de yer alan  6.739 metre yüksekliğindeki Llullaillabur Dağı’nda Maiden ismi verilen genç bir kıza ait mumya bulundu.

İnka İmparatorluğu’nda yaşamış olan genç kız kurban edildiğinde henüz 15 yaşındaymış. Genç kız İnkalar tarafından Tanrılarına kurban edilmiş. Donmuş haldeki fazla zarar görmeyen vücudu uzmanları şaşırttı.

İnkaların ölüm ayinleri gereğince küçük kız dağın doruğuna çıkarıldı. Kurban edilmeden önce çiğnemesi için koko yaprağı içmesi için de mısır birası verildi.

Bazı çocuklar dövülerek öldürülerek Maiden gibi çocuklar da soğuktan donmaları için buraya bırakıldı.



Maiden’a otopsi yapıldığı esnada şaşırtıcı bir şeyle karşılaştılar. 15 yaşındaki kız hayatını kaybettiği sırada alkollü olduğundan kendinde değilmiş.

Doktorlar ayrıca kızda tüberküloz benzeri bakteriyel bir enfeksiyon oluştuğunu tespit ettiler.

Maiden’ın bulunan mumyası sayesinde modern tıp açısından çığır açıcı gelişmeler olacağı öne sürüldü.

Kızın vücudunda bulunan bakterilerle tedavisi mümkün olmayan hastalıklar tedavi edilebilecekmiş.

Tanrılar için 500 yıl önce kurban edilmesi bir vahşet olsa da genç kız sayesinde birçok hastalığın tedavisi bulunacak.

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Son Güncelleme: 18.09.2017 11:37
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