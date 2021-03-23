Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

60 gün sonra semptomlar ortaya çıkıyor

Covid-19 virüsünün kalıcı etkileri araştırıldı. Virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan üç hastadan en az biri, birden fazla organ problemi ve kötüleşen akıl sağlığı gibi uzun vadeli sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı.

23 Mart 2021 Salı 11:21
40 Okunma
60 gün sonra semptomlar ortaya çıkıyor

Covid-19 yalnızca hastalık döneminde değil, sonraki dönemlerde de kalıcı etkiler bırakıyor.

İtalya'da 143 hastadan oluşan bir çalışmada, hastaların yaklaşık yüzde 90'ının iyileştikten 60 gün sonra kalıcı semptomlar bildirdiği ortaya çıktı. 

Hastalık nedeniyle hastaneye yatanların 3 te 1’inde daha sonra kalıcı semptomlar görüldüğü belirlendi.

En sık görülen semptomlar yorgunluk, nefes darlığı, eklem ağrısı ve göğüs ağrısı...

Bazı hastaların hastaneden taburcu edildikten aylar sonra birden fazla şikayet  bildirdikleri saptandı.

İncelenen hastaların yüzde 30'unda yaygın olarak bildirilen semptomlar arasında yorgunluk, nefes darlığı, kaygı, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu yer alıyor.

60 gün sonra semptomlar ortaya çıkıyor

Hastaların yarısından fazlası hastaneden ayrıldıktan 60 gün sonra birden fazla semptom yaşadı.

Fransa, İngiltere ve Çin'den yapılan üç çalışmada ise hastaların yüzde 25 ila 30'unun Covid-19'dan iyileştikten haftalar sonra uyku bozuklukları bildirdiğini gösterdi.

Acilen üzerinde çalışılması gerekiyor

Nature Medicine dergisinde yayınlanan incelemede elde edilen veriler, hükümetlerin konu üzerinde daha fazla çalışma yapmasını gerektiren acil bir duruma işaret ediyor.

Uzmanlar "Verilerin buzdağının yalnızca bir kısmı olabileceği" uyarısı yapıyor.

Araştırmacılar, virüs hakkında daha fazla araştırma yapılması, kalıcı ve yaşamı değiştiren semptomları tedavi etmek için daha fazla klinikler kurulması çağrısında bulundu.

Ağır vakalarda, araştırmalar, virüsün diğer organlara da saldırdığını ve bunun kardiyovasküler hastalık ve kronik inflamasyon gibi çeşitli komplikasyonlara yol açtığını göstermişti.

Anahtar Kelimeler:
Covid19KoronavirüsSağlık Sorunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinovac, Coronavac aşısının çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirtti
Sinovac, Coronavac aşısının çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirtti
Mide kanserinden 12 adımda korunma rehberi!
Mide kanserinden 12 adımda korunma rehberi!
Oxford / AstraZeneca aşısını kullanan ve aşıya ara veren ülkeler
Oxford / AstraZeneca aşısını kullanan ve aşıya ara veren ülkeler
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim