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7 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı

Tarım Dairesi, 13-19 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

20 Eylül 2019 Cuma 15:31
7 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden Şeftali, Elma ve Taze Fasulyede; yerli ürünlerden ise Kapya Biber ile Domateste limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığını açıkladı.

Tarım Dairesi, 13-19 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden, Çeri Domates, Armut(S.M) , Nektarin, Acı  Pul Biber, Elma Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri, Ayva, Havuç, Şeftali, Taze Fasulye, Erik, Ekmeklik Buğday, Sığır Besi ve Koyun Süt Yemleri, Lolorosso ve Ayçiçek Küsbesi olmak üzere 63 numuneden 59'u  temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.                                                                              

ORC Foods Ltd. ait Şeftali ve Elmada (Gala) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün menşeine iade edildi.

SVS Tic. Ltd. ait Taze Fasulyede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.                                                                     

Öte yandan, yerli ürünlerden, Salatalık , Domates, Marul,Kabak, Molehiya,  Patlıcan ,Böğrülce, Beyaz Lahana, Pırasa ve Biber Çeşitleri olmak üzere 34 numuneden 31'i temiz olup, 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Yeşilköy’de Kapya Biber üretimi yapan Ahmet Güngör, Domates üretimi yapan Lisani Ki ve Akdeniz’de Kapya Biber üretimi yapan İbrahim Kırmızıgil'in ürünlerinden alınan numunelerde yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü bitki koruma  ürününe rastlandığından dolayı  ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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IthalLLimitüstüürünHaberKıbrıs
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