7 soruda Türk kadınının yaşlanma ile imtihanı!

Soho House’da düzenlen ‘Mor Koltuk’ buluşmalarına katılan uzmanlar ’30’lu yaşlarda yaşlanmaya müdahale edenler, muhtemelen hiçbir zaman 70 yaşında göstermeyecek’ diyor. İşte 7 soruda Türk kadınının yaşlanmayla imtihanı!

Gençliğin şifresi 30’da çözülüyor

Neden yaşlanıyoruz?

Yaşlanma kemikten başlıyor. Gözünün feri gitti derler ya… Aslında yüzümüz hatta bakışlarımızın değişmesi bile kemikle ilgili. Kemiklerdeki volüme kaybı; cildin sarkmasına, gözlerin aşağı doğru kaymasına, yüzün çökmesine, göz kapağının sarkmasına ve dudakların ince görünmesine neden oluyor. Kemiğin en çok eridiği yere dolgu yaparak zamanı yavaşlatıyoruz.

İdeal güzellik nedir?

Güzellik kişinin yaşının en iyisi olması. Belirgin bir kaş, belirgin bir yanak ve keskin bir çene hattı önemli belirleyiciler. Yüzün özellikle üçgen şeklinde yukarıya bakan bir geometride olması gerekiyor. Yüzün kareleşmeye başlaması yaşlılık göstergesi.

40 yaş genç mi?

Türkler, genellikle müdahalede geç kalıyor. Kısa sürede mucize bekliyorlar. 30’larda yaşlanma sürecine müdahale etmeye başlamak gerekiyor. 30’lu yaşlarda yaşlanmaya müdahale edenler, muhtemelen hiçbir zaman 70 yaşında göstermeyecek.

Dolgu seçerken nelere dikkat etmeli?

Bu 5 soruyu mutlaka sorun: Doğal sonuçları nasıl sağlayacak? Ne kadar ağrı ve şişmeye neden olacak? Günlük hayatıma ne kadar çabuk geri dönebilirim? Etkileri ne kadar uzun sürer? Diğer hastalar bununla ilgili neler söylüyor?

Şehir efsaneleri doğru mu?

Dolgular beni yapay ve tuhaf gösterecek: Doğru uygulama doğal bir görünüm sağlar. Gördüğümüz kötü sonuçlar, yanlış uygulamaların sonucu.

Dolgular çıkarılamaz ve vücutta birikir: Geçici dolgular genellikle hyalüronik asitten yapılır ve zamanla çözünür. Hyaluronik asit vücutta bulunan bir madde olmasına rağmen 30’lu yaşların sonunda azalıyor. Biz de kendi bağ dokumuzda olan bir materyali biraz daha yüksek bir konsantrasyonda yerine koyuyoruz. Hyurolonik asit dolgularını tercih ediyoruz. Çünkü doğal ve güvenilir.

Yazın uygulama yapılır mı?

Medikal dolgular yaz-kış uygulanabilir. Sadece yazın daha mutlu olduğumuz, daha çok güldüğümüz ve mimiklerimizi daha çok kullandığımız için etkisi biraz azalabilir.

Türk kadınları ne istiyor?

Allergan’ın yaptığı araştırmaya göre Avrupalı kadın yaşının iyisi görünmeye çalışırken Türk kadınları, sosyal duruşlarını sağlamlaştırmak için güzel ve genç görünmek istiyor. Tek bir çizgiye bile tahammülleri yok. Hatta beklentileri 10 yaş daha genç görünmek. Doğal, çekici, güzel, sade, masum ve enerjik bir görüntü istiyorlar. Türk kadınları yaşlanmaya gözlerinden başlıyor. Gözler ve dudaklar Türk kadınları için en önemli bölgeler. Demet Akalın, Çağla Şıkel, Cansu Deren Beren Saat, Ajda Pekkan rol modelleri… Instagram yüzünden estetik yaptıranların sayısı gün geçtikçe artıyor.