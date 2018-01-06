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Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

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Banu Mısırlıoğlu, 3’üncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra kansere yakalandı. Kemoterapiyi reddeden kadın, aç kalarak kanseri yenebileceğini düşündü. Doktorlar bilimsel açıdan mümkün olmadığını söylemesine rağmen açlık orucuna devam eden Mısırlıoğlu, yaşamını yitirdi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:44
Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!
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Aydın’da yakalandığı kansere açlıkla direnmeye çalışırken hayatını kaybeden 44 yaşındaki Banu Mısırlıoğlu’nun 11 aylık bebeği de annesiz kaldı. Efeler ilçesinde yaşayan evli ve üç çocuk annesi Mısırlıoğlu’na 14 Şubat’ta son çocuğunu dünyaya getirmesinin ardından rahatsızlanarak başvurduğu hastanede rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu.

ARAŞTIRMA YAPTI

7 buçuk santimetre büyüklüğündeki tümörle birlikte hastalığının dördüncü evresinde olduğunu öğrenen Mısırlıoğlu’na, yaşama şansının yüzde 20 olduğu söylendi. Mısırlıoğlu, yeni dünyaya getirdiği kızı için kemoterapi tedavisini reddederek yaptığı araştırmalar sonucunda aç kalmanın kanserli hücreleri yok ettiği bilgisine ulaşınca açlık orucuna başladı.

‘BİLİMSEL DEĞİL’

Kansere açlıkla direnmeye çalışan Mısırlıoğlu’nun hayata tutunmak için verdiği mücadeleyi okurlarına duyuran Yeni Asır, Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sabri Barutça’nın, aç kalarak kanseri yenmenin bilimsel açıdan mümkün olmadığı şeklinde açıklamasına haberde yer vermişti.

ÖLÜMLE KUMAR OYNADI

Uzmanların uyarısına rağmen ölümle adeta kumar oynayan Mısırlıoğlu, geçen yıl 14 Haziran’dan bu yana açlık orucu tutuyordu. İlk başta hastalığının iyileşme göstermesine rağmen ilerleyen zamanda vücudunun direnci azalan Mısırlıoğlu, geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Ankara Onkoloji Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YASA BOĞULDULAR

Kanserle savaşını kaybeden Mısıroğlu, 11 aylık Kayra bebeği ile birlikte üç çocuğunu yetim bıraktı. Mısırlıoğlu’nun cenazesi Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Mısırlıoğlu’nun ölümüyle yasa boğulan arkadaşları ve sevenleri sosyal medyadan baş sağlığı mesajları paylaştı. Yeni Asır

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