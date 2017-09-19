"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"

Son yıllarda doktorların acı biberi, romatizmal ağrıları dindirmek, kan şekerini düşürmek ya da damar sertliğini önlemek amacıyla kullanmaya başladıklarını belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, eski kültürlerde ağrıyı dindirmek için kullanılan acı biberin, güncel tıpta da hak ettiği yeri ve saygınlığı almaya başladığını dile getirdi.

ACI YEMEK SAĞLIKTIR!

Acı biberin özü olan capsaicin maddesinin beynin endorfin salgılamasına yol açtığını aktaran Uzman, bunun doğal ağrı kesici olduğunu ve vücutta bir mutluluk-iyilik halinin oluşmasını sağladığını dile getirdi.

Sinirlerin yumuşaması ile salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etki yaptığını vurgulayan Bölükbaşı, acı biberin, sindirime yardım ettiğini, iştah açtığını, kanda şeker ve kolesterolü azalttığını belirten Bölükbaşı şöyle konuştu:

ACI BİBER TÜKETİN! MİKROPLARI ÖLDÜRÜN!

‘’Acı biberin içerisinde bulunan beta karoten, antioksidan ve C vitamini sayesinde vücudu kanser ve kalp krizine karşı da koruma altına aldığı yapılan araştırmalar ile ortaya konuldu‘’ diyen Bölükbaşı, şöyle devam etti:

“Acı biber yenildiğinde vücutta dolaşımı hızlandırır. Bu sayede felç riskine karşı da koruma sağlar. Acı biberin midede mikropları öldürme özelliği vardır. Ülser gibi mide rahatsızlıklarına sebep olan mikropları öldürmek için acı biber tüketebilirsiniz. İştah açıcı özelliği herkes tarafından bilinmektedir. Bu dezavantaj gibi görünse de acı biberin metabolizma hızlandırma ve kabızlığı önleme etkisi daha fazladır. Bu sayede zayıflatıcı özelliği vardır. Ayrıca vücuttaki yağı yakma özelliği de bulunur. Lifli bir yapıya sahiptir. Gün içinde 1 tane yiyeceğiniz acı biber kabızlık sorununu önler.”

ACI BİBER TÜKETİRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN NOKTA!

Acı biberin birçok faydası bulunan bir besin olduğunu fakat her besin gibi aşırı tüketiminde acı biberin de bazı dezavantajları olabileceğini hatırlatan Dr. Bölükbaşı, “Aşırı tüketildiğinde hemoroid ve ülser gibi hastalıkları tetiklemektedir. Acı biber esansından yapılan krem gibi ürünler de mutlaka hekim önerisi alınıp, kullanılmalıdır. Sınırlı ve düzenli şekilde kullanarak, siz de vücudunuzda mucizeler yaratmasına izin verebilirsiniz‘’ açıklamasını yaptı.

Acı biber özünden yapılan ilaçların da çok sayıda hastalıkta etkili olduğunu belirten Bölükbaşı, "Tüm bu özellikleri ile acı biber, dünyanın en iyi ve ucuz ilacı olmaya adaydır" diye konuştu.