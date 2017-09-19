Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"

Nörolog Okan Bölükbaşı, dozunda acı yemenin sağlıklı olduğunu söyledi, "Acı biber, dünyanın en iyi ve ucuz ilacı olmaya adaydır" dedi.

19 Eylül 2017 Salı 15:02
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"

Son yıllarda doktorların acı biberi, romatizmal ağrıları dindirmek, kan şekerini düşürmek ya da damar sertliğini önlemek amacıyla kullanmaya başladıklarını belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, eski kültürlerde ağrıyı dindirmek için kullanılan acı biberin, güncel tıpta da hak ettiği yeri ve saygınlığı almaya başladığını dile getirdi.

ACI YEMEK SAĞLIKTIR!

Acı biberin özü olan capsaicin maddesinin beynin endorfin salgılamasına yol açtığını aktaran Uzman, bunun doğal ağrı kesici olduğunu ve vücutta bir mutluluk-iyilik halinin oluşmasını sağladığını dile getirdi. 

Sinirlerin yumuşaması ile salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etki yaptığını vurgulayan Bölükbaşı, acı biberin, sindirime yardım ettiğini, iştah açtığını, kanda şeker ve kolesterolü azalttığını belirten Bölükbaşı şöyle konuştu: 

ACI BİBER TÜKETİN! MİKROPLARI ÖLDÜRÜN!

‘’Acı biberin içerisinde bulunan beta karoten, antioksidan ve C vitamini sayesinde vücudu kanser ve kalp krizine karşı da koruma altına aldığı yapılan araştırmalar ile ortaya konuldu‘’ diyen Bölükbaşı, şöyle devam etti: 

“Acı biber yenildiğinde vücutta dolaşımı hızlandırır. Bu sayede felç riskine karşı da koruma sağlar. Acı biberin midede mikropları öldürme özelliği vardır. Ülser gibi mide rahatsızlıklarına sebep olan mikropları öldürmek için acı biber tüketebilirsiniz. İştah açıcı özelliği herkes tarafından bilinmektedir. Bu dezavantaj gibi görünse de acı biberin metabolizma hızlandırma ve kabızlığı önleme etkisi daha fazladır. Bu sayede zayıflatıcı özelliği vardır. Ayrıca vücuttaki yağı yakma özelliği de bulunur. Lifli bir yapıya sahiptir. Gün içinde 1 tane yiyeceğiniz acı biber kabızlık sorununu önler.”

ACI BİBER TÜKETİRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN NOKTA!

Acı biberin birçok faydası bulunan bir besin olduğunu fakat her besin gibi aşırı tüketiminde acı biberin de bazı dezavantajları olabileceğini hatırlatan Dr. Bölükbaşı, “Aşırı tüketildiğinde hemoroid ve ülser gibi hastalıkları tetiklemektedir. Acı biber esansından yapılan krem gibi ürünler de mutlaka hekim önerisi alınıp, kullanılmalıdır. Sınırlı ve düzenli şekilde kullanarak, siz de vücudunuzda mucizeler yaratmasına izin verebilirsiniz‘’ açıklamasını yaptı.

Acı biber özünden yapılan ilaçların da çok sayıda hastalıkta etkili olduğunu belirten Bölükbaşı, "Tüm bu özellikleri ile acı biber, dünyanın en iyi ve ucuz ilacı olmaya adaydır" diye konuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Sağlıklı zannediyoruz ama!
Sağlıklı zannediyoruz ama!
Alzheimer için yararlı!
Alzheimer için yararlı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim