Acil Durum Hastanesi'nde son durum ne?

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Covid-19 vakalarının artışı hakkında konuşan Altuğra, “Covid-19 hastalığı sadece bizde değil, bütün dünyada artış göstermiştir. Bizim ülkemizde de covid hastaları sayısında artış gözlemliyoruz ancak hastalığın artışı, toplumu mağdur eden noktada değildir. Hastane yükünün artmadığını görüyoruz. Bu oranın artması iki neden bağlıdır. Birincisi omicron varyantı, diğeri de dünya genelinde insanlar koronavirüs bitmiş gibi hareket etmeye başladı. Ancak salgın bitmedi. DSÖ salgın bitti diye açıklama yapmadığı sürece bu süreç devam edecektir. Dünya genelinde kapanma ya da karantinaya girme gibi durumlar tedavülden kalkmıştır. Bizim de bu konudaki politikamız dünyadaki uygulamalar ile eş zamanlı ilerlemektir. Almış olduğumuz tedbir ve kurallar çağdaş ve bilimsel temellere dayalı kurallardır” dedi.

Acil Durum Hastanesi hakkında açıklama yapan Altuğra, “Acil Durum hastanesini kapatmadık. Salgının başında böyle bir uyulama vardı çünkü koronavirüsün ne olduğunu bilmiyorduk. Artık tüm dünya ile birlikte bizde covid-19’dan nasıl korunacağımızı biliyoruz. Bundan sonra salgın yönetimi tüm dünyada olduğu gibi kişisel tedbirlerle devam edecektir. Kapanma ve karantinaya girme söz konusu değildir. Tecrübeli bir ekibimiz vardır. Salgını yönetme adına tüm tedbirlerimiz alınmıştır. Herhangi bir olağanüstü artışa karşı hazırlıklıyız. Aşımız ve ilacımız vardır. Hastanemiz de vardır. Paniğe kapılmaya gerek yoktur” açıklamasını yaptı.

Altuğra, “Acil Durum Hastanesi tam teşekküllü bir hastanedir. Pandeminin gerilemesiyle Acil Durum Hastanesine yapılan müracaatlar günde 2-3 başvuru gelmeye başlayınca, hekimlerle bir görüşme gerçekleştirdik. Oradaki son teknoloji cihazları ve sistemleri kapattığınız sürece çöp olma olasılığı çok yüksektir. O nedenle de orayı değerlendirmeliyiz dedik. Burayı halkın hizmetine açıktık ve 2 servisi de Acil Durum Hastanesine taşıyarak ana binanın yükünü hafiflettik. Ameliyathaneyi de kullanabilmek için üroloji servisi ve göz servisini taşıdık. Ana binanın yükü hafifledi ve diğer hastaların ameliyat tarihli de daha öne geldi. Acil Durum Hastanesindeki ameliyatlar 1 hafta içinde yapılabiliyor. Üst düzey kalitede sağlık hizmeti veriliyor. Acil Durum Hastanesi 3 bloktan oluşuyor. C blok şuanda boş. Beklenmedik bir durumda bizim covid-19 hastalarını yerleştireceğimiz C bloğumuz vardır. Kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Altuğra, “Günlük vakaları ve hastaneye yatışları takip ediyoruz. Sadece insanların bireysel olarak kendilerini kontrol etmelerine süreci bırakmadık. Sağlık bakanlığı olarak ekiplerimiz random testler gerçekleştiriyoruz. Şuanda yüzde 90 oranında insanlar bu hastalığı belirtisiz bir şekilde atlatıyor. Bilinçli ve duyarlı davranmamız gerekiyor ve kişisel tedbirlerimizi alarak bu salgını sonlandırmanın en büyük etkeni aşılanmadır. Ülkemizde aşı eksikliği yoktur. Özellikle 50 yaş üstü herkes hatırlatma dozunu yaptırmalıdır. Özellikle sonbahar kış mevsimine girmeden hatırlatma dozlarının yapılması önemlidir. Havaların soğumasıyla gribal enfeksiyonlar artar. Ancak tedbirlerin elden bırakılmaması gerekir” uyarısını yaptı.