Adana kebabın diyete zararı yok

Rejim yapanlar için korkulu rüya olan diyet için kebap iznini diyetisyenler duyurdu. Bir-iki ekmekle yenilen kebabın diyet sürecini etkilemediği söylenildi.

Diyette kebaba özgürlük

Diyet yaparken yağlı olduğu düşünüldüğü için kaçınılan kebap bilinenin aksine kilo yapmıyor. Özellikle kuyruk yağıyla yapılan, çeşit çeşit mezelerle süslenen Adana kebabın diyet sürecini etkilemediği açıklandı.

Diyetisyenler sevindirdi

Diyetisyenler ve kebapçılar, diyet sürecinde 1 veya 2 dilim ekmekle Adana kebap yemenin vücuda zarar vermediğini belirtti.

Adana'da yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, “Diyet yaparken gelip kebap yiyen çok misafirimiz var. Onlara kebap hazırlarken yağ oranını düşürüyoruz ve az ekmek ile servis ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Herkes bu soruyu soruyor

Diyetisyen Sabahat Gök, “Diyet yapan birçok danışanım, ‘Kebap yiyebilir miyim?'" diye soruyor.

İHA'nın haberine göre; Gök, "Adana’da birçok kebapçıda, kebaptan önce en az 10 çeşit salata geliyor. Kebaptan önce mutlaka bu salatalar tüketilmeli. Kadınlar 1 dilim, erkeklerde 2 dilim ekmekle haftada 1 Adana kebap yiyebilirler. Hiçbir zararı olmaz.” diye konuştu.