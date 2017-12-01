Adet görmek duyma yetisini etkiliyor

Adet döngüsü, zannedildiği gibi yalnızca adet gördüğümüz birkaç günlük süreci değil, adet görmeyi ve yumurtlamayı da içeren tam bir aylık bir döngüyü ifade ediyor. Bu döngü boyunca da östrojen ve progesteron hormonları yükselip alçalarak vücudumuzda çeşitli etkilere neden olabiliyor. Bu döngüleri takip etmek ve hangi dönemde ne gibi etkilere neden olduklarını gözlemlemek, hayatımızı kolaylaştırmak ve bedenimizin işleyişini anlayabilmek için oldukça faydalı olabiliyor.



International Archives of Otorhinolaryngology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kadınlarda duyma yeteneği, aylık döngünün hangi evresinde olunduğuna bağlı olarak değişebiliyor. Araştırmacılar doğal yollarla adet gören 10 kadına döngülerinin her haftasında duyma testi yapmaları için bir program verdi ve 4 haftalık süreçlerde ortak değişimlerin olduğunu gözlemledi.

Sonuçlara göre:

Döngünün ikinci haftası, duyma yeteneğinin en hassas olduğu zaman. Yani reglin başladığı günden sonraki 7. gün ile 14. gün arasında, en iyi şekilde duyabiliyoruz. Döngünün ilk haftası ile son haftası ise duyma yeteneğinin en az hassas olabildiği zaman. Yani reglin ilk günü ile 7. günü arası ve adet görmeden önceki bir hafta, kulaklarımız normalden daha az hassas.



Hormonlar ve duyma bağlantısı

Adet döngüsü boyunca duyma hassasiyetinin değişiyor olmasının sorumlusu, hormonlar. Araştırmacıların açıkladığına göre, iç kulaktaki reseptörler aylık döngü boyunca artıp azalan östrojen ve progesteron hormonuna oldukça duyarlı. Östrojenin yüksek olduğu ikinci haftada seslere daha duyarlı hale gelebiliyoruz. Östrojenin düşük olduğu haftalarda ise duyma yeteneğimiz biraz azalabiliyor. Üçüncü haftada yükselmeye başlayan progesteron hormonu da, duyma hassasiyetinin azalmasında rol oynuyor.

Ay boyunca daha iyi duyabilmek için bunlara dikkat edin

Eğer kendinizi gözlemlediğinizde duyma yeteneğinizin değişiyor olmasının sizi olumsuz etkilediğini fark ederseniz, araştırmacılar daha iyi duyabilmek için aşağıdaki yöntemi öneriyor:



Hangi elinizi kullanıyorsanız, o kulağınızı kullanın

Sağ elinizi kullanıyorsanız sağ kulağınız, solaksanız sol kulağınız daha efektif çalışıyor demektir. Yapılan araştırmalar, sağ elini kullanan kişilerin dili anlama ve kullanma yeteneklerinin beynin sol kısmında işlendiğini ortaya çıkardı. Bunun için de veriyi sağ kulaktan almak, beynin işini kolaylaştırabiliyor. Solaklar için de sol kulağın daha etkili olmasının sebebi aynı. Biriyle konuşurken aktif kulağınızı karşınızdakine çevirin ya da sohbet ederken aktif kulağınız seslere dönük olacak şekilde oturmayı deneyin.