Adeta doğal insülin görevi görüyor!

Mısır, diğer gıda kaynaklarında bulunması zor olan selenyum dahil vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm mineraller bakımından zengindir. Mısır, E vitamini ve fitokimyasallar gibi antioksidanlar bakımından zengin olduğu için kanseri önlemeye yardımcı olma yeteneği ile bilinir. Mısır vücudunuzda sağlıklı miktarda A vitamini üreten zengin bir beta-karoten kaynağıdır. Kısacası mısır sizin için iyi olan birçok besinle doludur ve bu nedenle diyetinize eklenmelidir. Peki, mısırın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

MISIRIN FAYDALARI

Mısırın sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

Kan şekeri ve kolesterol seviyesini düşürür

Mısır ve mısır yağı kan akışını arttırır, kolesterol emilimini düşürür ve insülini düzenler. Mısır, şeker hastaları ve kolesterol hastaları için mükemmel bir seçimdir. Mısır, B1 Vitamini, B5 Vitamini ve C Vitamini açısından oldukça zengin olup hastalıklarla mücadelede ve yeni hücrelerin üretilmesinde önemli rol oynar. Yüksek lifli mısır, aynı zamanda şeker hastalarında kan şekeri seviyesini azaltarak vücuttaki kolesterol seviyelerini düşürmede yardımcı olur.

Hemoroitleri önler

Bir bardak mısırın lif içeriği, günlük önerilen miktarın % 18.4’ü kadardır. Bu, kabızlık ve hemoroit gibi sindirim problemlerini hafifletmenin yanı sıra, tam tahıllı olması nedeniyle kolon kanseri riskini azaltmada yardımcı olur.

Büyümeyi teşvik eder

Mısır B vitamini bileşenleri, özellikle tiamin ve niasin açısından zengindir. Tiamin, sinir sağlığını ve bilişsel işlevi korumak için esastır. Niasin eksikliği pellagrama yol açar; yetersiz beslenen bireylerde yaygın olarak görülen ishal, demans ve dermatit ile karakterize bir hastalık. Aynı zamanda vücutta karbonhidrat, protein ve lipid metabolizması için gerekli bir vitamin olan iyi bir pantotenik asit kaynağıdır. Gebe kadınlarda folik asit eksikliği, zayıf bebeklerin doğumuna neden olabilir ve ayrıca yenidoğanlarda nöral tüp defektlerine neden olabilir. Mısır, günlük folat gereksiniminin önemli bir yüzdesini sağlayarak bu durumu önler. Mısır ayrıca vücudun hastalıklardan korunması için gerekli olan doğal bir antioksidan olan E vitamini bakımından da zengindir.

Anemi riskini azaltır

Mısır, B12 Vitamini bakımından zengindir, folik asit ve demir vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur. Taze kırmızı kan hücreleri üretmek için gereken besin maddelerini sağlayarak anemi riskini azaltmada yardımcı olur.

Enerji Artırıcı

Sporcuysanız veya spor salonunda spor yapmayı seviyorsanız, öğünlerinize daha sık mısır ekleyin. Mısır, daha uzun bir süre enerji sağlayan ancak daha yavaş bir hızda sindirilen kompleks karbonhidrat içerir.

Kalbi destekler

Son araştırmalar, tanelerinde bulunan fito-besin maddelerinin geniş bir kombinasyonu sayesinde mısırın antioksidanlar açısından zengin olduğunu göstermektedir. Mısırda bulunan, lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler kalp destekleyici özelliklerden sorumludur.

Sağlıklı bir cilt

Mısır, kolajen üretimini artıran ve UV kaynaklı serbest radikallerin cilde zarar vermesini önleyen C vitamini ve likopen içerir. Mısır; yemenin yanı sıra, mısır yağı, mısır nişastası gibi ürünleri cilde doğrudan uygulanabilir ve çoğu kozmetik üründe bir bileşen olarak kullanılabilir.

Kilo almanıza yardımcı

Mısır yüksek miktarda kalori içerdiği için, hızla kilo almak isteyenlerin mutlaka tüketmesinde yarar vardır.