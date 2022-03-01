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Afiyetle yiyen de var yüzüne bakmayan da!

Doğrudan arka bahçenizden solucan yemek istemeyebilirsiniz, ancak dünya çapında çeşitli kültürlerde diğer solucan türlerini yemek oldukça yaygındır. Daha çok Asya ve Afrika ülkelerinde solucan kültürel bir yemek olsa da son yıllarda Batı ülkelerinde de solucanlara karşı bir ilgi yaşanıyor.

01 Mart 2022 Salı 13:57
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Afiyetle yiyen de var yüzüne bakmayan da!
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Potansiyel bir protein kaynağı olan solucanı yemek muhtemelen şimdiye kadar aklınıza gelmemiştir. Böcek bazlı proteinin düşük sera gazı emisyonları, az arazi, su kullanımı ve böceklerin hızlı büyüme oranları nedeniyle ete göre daha sürdürülebilir olduğu bildirilmektedir.

BÖCEK BAZLI PROTEİNLER TAVSİYE EDİLİYOR

Avrupa Komisyonu'nun Çiftlikten Çatala Stratejisi, sürdürülebilir gıda sistemlerine geçişin bir parçası olarak böcek bazlı proteinleri tavsiye bile ediyor.

Batı kültüründe solucan ve diğer böcek türlerini tüketmek fikri iğrenmeyle karşılanır. Asya, Afrika, Latin Amerika ve Avustralya'daki bazı kültürlerde yaygın olarak tüketilmektedir. 2.300'den fazla böcek türü yemek olarak sofralara gelmektedir. Ayrıca, BM Gıda ve Tarım Örgütü yaklaşık 500 böcek türünü yenilebilir olarak tanımlamaktadır.

SOLUCAN YEMEK GÜVENLİ Mİ?

Yerde yatarken bulduğunuz herhangi bir solucanı yememeniz gerekse de dünya çapında çeşitli kültürlerde sayısız solucan türü yenir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, işlenmemiş böcekleri ve solucanları yemekte tereddüt eden Avrupalıların, bisküvi veya krakerle karıştırılmış solucanlı gıdalara sıcak baktıklarını ortaya çıkardı.

Solucanların iyi bir protein kaynağı, sağlıklı yağlar ve demir, çinko ve riboflavin gibi vitamin ve minerallerle dolu olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıktı.

Yemek için yetiştirilen solucanlar ve diğer yenilebilir böcekleri, yem kontrolü ve hijyenik yetiştirme uygulamaları gibi yöntemler sayesinde güvenle tüketilebileceği söyleniyor.

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