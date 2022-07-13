Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Ağız kokuları sağlığınız hakkında ne diyor

Kronik veya geçici ağız kokuları zaman zaman birçok kişinin karşılaştığı rahatsızlık verici sorunlardan birisi olabiliyor.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:51
0 Okunma
Ağız kokuları sağlığınız hakkında ne diyor
banner48

Diş ip kullanıp, dişlerinizi ve dilinizi fırçaladığınız halde geçmeyen ağız kokuları sizi köşeye sıkıştırabilir. Peki, bu kokuların nedenleri ne olabilir? İşte 5 farklı tür ağız kokusu ve muhtemel nedenleri...

NEFESİNİZ NAFTALİN GİBİ KOKUYORSA

Alerjiniz, geniz akıntınız veya sinüs enfeksiyonunuz olabilir. Ağzınızdaki bakteriler, mukustaki proteinleri skatol adı verilen bir bileşiğe dönüştürebilir. Alerji ilacı almak, sinüslerinizi bir buhar ile rahatlatmak yardımcı olur.

NEFESİNİZ MEYVEMSİ KOKUYORSA

Şeker hastalığınız olabilir. Kan dolaşımınızdaki şeker normalde enerji için kullanıldığı hücrelerinize gider. Bu olmazsa, kan şekeri yükselir ve hücreleriniz enerji için yağ yakmaya başlar. Bu sürecin yan ürünü ketonlar nefesin meyvemsi kokmasına neden olabilir.

NEFESİNİZ EKŞİ SÜT GİBİ KOKUYORSA

Laktoz intoleransı olabilirsiniz. Bu koku sizin süt proteinlerindeki proteini düzgün bir şekilde parçalayamamasından gelir. Süt ürünleri tükettikten sonra muhtemelen ishal, kramplar ve gaz gibi başka semptomlarınız da olacaktır.

NEFESİNİZ KİRLİ BEBEK BEZİ GİBİ KOKUYORSA

Bademcik taşı olabilir. Bakteriler ve kalıntılar bademcikler ve çatlaklarda görünür bir ‘taş’ oluşturur. Doktorunuz rahatsız edici bu taşı rahatlıkla alabilir.

NEFESİNİZ ÇÜRÜYORMUŞ GİBİ KOKUYORSA

Akciğer hastalığınız olabilir. Akciğer sorunu enfeksiyondan (zatürre gibi) kansere kadar değişir. İlginç bir şekilde, kanserle ilişkili kokuları belirlemek için tasarlanmış nefes testleri bazı kişiler tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntem. Akciğerlerinizle ilgili herhangi bir sorununuz olabileceğinden şüpheleniyorsanız, muayene için doktora görünün.

Anahtar Kelimeler:
KronikAğız KokusuGeçici Ağız Kokusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağ yakımını hızlandırıyor
Yağ yakımını hızlandırıyor
Covid-19 aşısı yapılan sağlık merkezleri
Covid-19 aşısı yapılan sağlık merkezleri
1 Haftada 2 vefat, 2776 pozitif vaka!
1 Haftada 2 vefat, 2776 pozitif vaka!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim