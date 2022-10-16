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Ağız kokusu neden olur, nasıl geçer?

Ağız kokusu sosyal çevreyi etkileyen bir sorundur. Bu konudan muzdarip kişiler “Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusu nasıl geçer, ne iyi gelir? Sorularını araştırıyor. İşte detaylar…

16 Ekim 2022 Pazar 22:19
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Ağız kokusu neden olur, nasıl geçer?



Ağız kokusu rahatsız edici kokular arasında yer alıyor. Özellikle toplu alanlarda büyük sorunlar yaratan ağız kokusu, genellikle önemsizmiş gibi görülüyor.

Fakat ağız kokusunun yarattığı sorunlar sadece sosyal çevreyi değil sağlığı da olumsuz yönde etkiliyor.

Ağız kokusu pek çok nedenin bir araya gelmesiyle oluşabilir. Bu yüzden ağız kokusunun geçmesi için asıl nedeninin bulunması gerekmektedir.

Birçok kişi ağız kokusunu yok edecek önlemlere başvurur. Bunlar nane ve okaliptüs içeren sakız, sprey ve şekerlerdir.

Ancak bu yöntemler anlık olarak kişiye güzel koku ve ferahlık sağlasa da geçici bir çözümdür ve bir süre sonra koku geri gelir.

Ağız kokusundan muzdarip pek çok vatandaş, “Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusu nasıl geçer ve ne iyi gelir?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar…

Ağız kokusu neden olur?

Kokulu yiyecekleri, alkol ve tütün ürünleri tüketmek ağız kokusunun temel nedenleridir. Fakat bunun yanı sıra diş problemleri ve midede ki rahatsızlık da ağız kokusuna neden olabilir.

Ağız kokusu nasıl geçer?

Ağız kokusu sorunu pek çok kişinin muzdarip olduğu konudur. Eğer ağız kokusu diş çürüğü ve mide sorunlarından kaynaklanmıyorsa, düzenli ağız temizliği yapıldığı takdirde kısa sürede ağız kokusu gidebilir. Dişlerin sabah akşam fırçalanması ve diş ipi kullanılması zaman içinde ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olacaktır.

Ağız kokusuna ne iyi gelir?

Bitkisel çözümlere başvurmanın yanında ağız kokusu için özel spreyler ve sakızları da tercih edebilirsiniz. Evinizde karbonat, limon, nane ve karanfille de ağız kokusundan kurtulmanız mümkündür.

Öte yandan özellikle akşamları yatmadan dişlerinizi fırçaladıktan sonra tekrar herhangi bir besin tüketmemek ve en azından bir süre gargara yapmak da ağız kokusu için faydalı olacaktır.

Fakat eğer ağız kokusu vücuttaki bir hastalıktan kaynaklanıyorsa bu hastalık iyileşmediği sürece ağız kokusu da geçmeyecektir.

Anahtar Kelimeler:
Ağız KokusuSağlık
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