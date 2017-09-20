Ağrı kesici migren ataklarını zorlaştırıyor

Toplumda görülme sıklığı yaygın ve baş ağrıları arasında doktora en fazla başvuru nedeni olan migrende yanlış ağrı kesici kullanımı, tedavi etmediği gibi şikayetlerin artmasına da neden oluyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Faik İlik de Dünya Sağlık Örgütü’nün en çok kısıtlılık yapan hastalıklar arasında saydığı migren tedavisinde gereksiz ilaç kullanımına değindi.



Dr. İlik, “Hastaların birçoğu bu baş ağrılarının geçmeyeceğini düşünür. Çeşitli ağrı kesici ilaçlar kullanırlar. Aslında bu, durumu iyice karmaşıklaştırmaktadır. Migren, uygun ilaç tedavisi ile tedavi edilebilir bir hastalıktır” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN AĞRIYI GEÇİRMEK DEĞİL GELECEK AĞRIYI ENGELLEMEK”

Migren tedavisinde önemli noktanın baş ağrılarını geçirmek değil baş ağrılarının gelmesini engellemek olduğunu belirten İlik, şunları söyledi:



“Migren için ilaç seçimi hastanın daha önceki hastalıkları da değerlendirilerek yapılmalıdır. Migren tedavisinde öncelikli amaç baş ağrılarını geçirmek değil baş ağrılarının gelmesini engellemektir. Uygun tedavi ile baş ağrıları kontrol altına alınan hastalarda tedavi en az 6 ay süre devam etmelidir.”

BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMI BAŞ AĞRISINA NEDEN OLABİLİR

Bazı hastalarda migrenin kronikleşebileceğini ve bir ayda 15 kez baş ağrısına neden olabileceğini belirten Faruk İlik, ilaç ya da botulinum toksini ile kronik migrenin tedavi edilebileceğinin altını çizdi.

Uzman doktor, “bazı hastalar nöroloji uzmanına başvurmak yerine ağrı oldukça herhangi bir ağrı kesici ya da migren ataklarını azaltan triptan türevi ilaçlar içerler. Bunun sonucunda ise ne yazık ki “ilaç aşırı kullanım baş ağrısı” ortaya çıkar. Ağrılar artık her gün meydana gelir. Ağrı ilaçlara cevap vermez ya da çok az cevap verir. Hastalarda bulantı, halsizlik ve konsantrasyon güçlüğü görülür. İlaç aşırı kullanım baş ağrısı da tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu hastalara ağrı kesici değil de ağrının gelmesini engelleyici uygun tedavi nöroloji uzmanı tarafından başlanmalıdır. Ancak burada hastaya da düşen bir görev vardır. Hasta kullandığı ağrı kesici ilacı kullanmamalıdır. Eğer bunu yapamıyorsa, gerekirse hastaneye yatırılarak detoksifikasyon işlemi yapılmalı yani bu ağrı kesici ilaçtan arındırılmalıdır” diye konuştu.

MİGREN NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR?

Migren hastalığının tedavisinde, nöroloji uzmanı tarafından belirlenen ve ağrıların gelmesini engelleyen ilaç ya da botulinum toksini ile blokaj şeklinde enjeksiyon tedavilerinin kullanıldığını aktaran İlik, “Blokaj tedavisinde ağrıları hissettiğimiz sinirlere yönelik anestezik madde enjeksiyonu yapılır. Botulinium toksin tedavisinde ise baş ve boyun bölgesinde 31 noktaya belirli dozlarda enjeksiyon yapılır. Her iki işlem de iğne ile yapılıyor olsa da aslında kolay işlemlerdir. Komplikasyonları çok nadirdir ve geçicidir” ifadesini kullandı.