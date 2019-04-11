Ağrısı dayanılmaz olabiliyor!

Dalak, lenfatik sistemdeki en büyük organdır. Vücut sıvılarını dengede tutmak için önemli bir organdır, ancak onsuz yaşamak mümkündür. Peki, dalak nedir? Dalak ağrısına hangi bölüm bakar? İşte bilinmesi gerekenler…

DALAK NEDİR? GÖREVLERİ NELERDİR?

Dalak, lenfatik sistemdeki en büyük organdır. Vücut sıvılarını dengede tutmak için önemli bir organdır, ancak onsuz yaşamak mümkündür. Yaklaşık olarak uzunluğu 12,5 santim, genişliği 7,5 santim ve kalınlığı ise 5 santimdir.

Dalak, göğsün altında ve karnın sol üst kadranında midenin üzerinde yer alır. Bir dalak yumuşaktır ve genellikle mor görünür. İki farklı doku tipinden oluşur. Kırmızı hamur dokusu kanı filtreler ve eski veya hasar görmüş kırmızı kan hücrelerinden kurtulur. Beyaz kağıt hamuru dokusu, bağışıklık hücrelerinden (T hücreleri ve B hücreleri) oluşur ve bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olur.

DALAK AĞRISINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Dalak ile ilgili rahatsızlıklarda başvurmanız gereken bölüm Hematoloji kliniğidir. Hastalığın saptanması durumunda seviyesine ve nedenine bağlı olarak Dâhiliye ya da Genel Cerrahi bölümleri de gerekli test ve kontrolleri yapabilir.