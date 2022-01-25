Ağrıyı sızıyı şıp diye kesiyor! En etkili ilaçtan daha etkili

Diş ağrısından baş ağrısına, insülin direncinin dengelenmesine yardımcı olmasından hormonların sağlıklı çalışmasını desteklemeye kadar doğada neredeyse her hastalığa çare olacak sebze, meyve bitkilere rastlamak mümkün.

Sağlık açısından kullanılması tavsiye edilen birçok baharat vardır. Vücudun ihtiyacı olduğu reçeteyi sağlayan baharatlar yüzyıllardır alternatif tıp uzmanlarının tercihleri arasında yer alıyor. Bunlardan en faydalılarını sizler için bir araya getirdik. Ancak kronik hastalığı olanların kullanırken dikkatli olması gerekiyor. Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?

MUCİZE YARATAN BESİNLER

KIRMIZI BİBER

Sağlık için faydalı bir besin olan kırmızı biber içerdiği kapsaisin sayesinde sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlayarak sağlığınızı korur. Kapsaisin aynı zamanda biberin acı olmasını sağlayan maddedir.

KİMYON

Et yemeklerinin favori baharatı kimyon, mide ve sindirim sistemine en faydalı besindir. Gaz ve hazımsızlık problemi yaşayanların sık sık tüketmesi tavsiye edilir.

KARABİBER

Vücudun ısısını dengelemek için en faydalı baharat olan karabiber, anti mikrop etkisi olduğundan vücutta bakteri birikimine izin vermez. Bağışıklığı güçlendirir.

KİŞNİŞ

Antimiktop özelliği olan kişniş tohumu en fazla turşu yapımında kullanılır. Bu sayede turşu suyunda probiyotik artmış olur. Probiyotik bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

ZERDEÇAL

Vücutta en fazla toksin biriken organ karaciğerdir. Bu yüzden temizlenmesi biraz zordur. Besinler ve bazı vücut içi rahatsızlıklar nedeniyle yaşanan bu yağlanma ya da toksinlenmeyi temizlemenin en doğal yolu zerdeçaldır.

ZENCEFİL

Vücudun enerjisini yükselterek bağışıklık sistemini güçlendiren en faydalı baharattır.

KEKİK

Her akşam bir çay bardağı tüketilen kekik çayı vücutta toksin birikmesini engeller.

BİBERİYE

Kas ve kemik ağrılarını kesmek için tercih edilen biberiye baharatı sinüsleri açmak içinde kullanılır.

VANİLYA

Vanilya denilince ilk aklına geldiği şifası ruhsal hastalıklardır. Sinir sistemini güncelleyerek depresyon stres gibi son yıllarda yaygın olan sağlık sorunlarını azaltmaya fayda sağlar.

NANE

Üst solunum yolları hastalıklarında en sık kullanılan faydalı baharattır. Özellikle liman ile beraber kaynatıldığında boğaz enfeksiyonlarını iyileştirir.

KARANFİL

Güçlü bir ağrı kesici baharat olan karanfil, genellikle yemek sonrası tüketilmesi ya da çiğnenmesi tavsiye edilir. Ağız iç bakterileri azaltarak diş çürümesi, diş eti iltihaplanmasının yanı sıra tükürük bezlerini de yenileyerek ağız kokusunu engeller.

TARÇIN

Yapılan araştırmalarda hormonları en sağlıklı çalışmasını sağlayan doğal besinlerin başında tarçın gelir. Ayrıca kandaki insülin direncini de dengeleyen tarçın bu sayede şeker hastalarına fayda sağlar.