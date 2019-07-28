Akciğer kanserine karşı rengarenk beslenin

Yaygın görülen akciğer kanserinin en belirgin şikayetlerini öksürük, kilo kaybı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı oluşturuyor. Kimi zaman tarama testlerinde fark edilen ve genelde metastaz yapan akciğer kanserinin en önemli nedeni olarak sigara gösteriliyor. Sigara içenlerde, içmeyenlere göre 23 kat fazla görülüyor. Önlenebilir bir kanser türü olan bu hastalığa karşı ilk olarak sigarayı bırakmak gerekiyor.

BU GIDALARI TÜKETİN

Öte yandan Amerikan Kanser Derneği, sigaranın yanında obezite, sebze ve meyvenin az tüketilmesinin de akciğer kanserine neden olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla akciğer kanserinden de korunmanın bir diğer yolu, bilinçli beslenmeden geçiyor. Kanserli hücrelere savaş açan sarı, turuncu, koyu kırmızı, yeşil sebze ve meyvelerde bulunan karotenler ve C vitamini akciğer kanseri riskini azaltıyor. Havuç, taze fasulye, marul, bezelye, kayısı, avokado, muz, kavun, kivi, limon, greyfurt, ıspanak, balkabağı, biber, domates, şalgam, portakal, nektarin, armut gibi besinler akciğer kanserine savaş açıyor. Tarçın, köri, zencefil, zerdeçal, karanfil, safran gibi baharatlar hastalıktan korunmayı sağlıyor. Brokoli, lahana, karalahana, turp, roka ve kuşkonmaz da kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor.

BUNLARDAN UZAK DURUN

Doymuş yağdan zengin hayvansal ürünler, kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin fazla tüketilmesi, akciğer kanseri

riskini artırıyor. Kızartmalar ve özellikle etlerin kızartılması kadar kızartma dumanları da tehlike saçıyor. Bu nedenle beslenmenin yanında bulunulan ortamın da temiz olması gerekiyor.