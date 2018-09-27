Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
100220
ALTIN
228.053
DOLAR
5.9835
STERLİN
7.8578
EURO
6.9867
Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik "Vorombe titan"
Dünyanın en büyük kuşu
Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Titan’daki kum fırtınaları görüntülendi
Gripten korunmanın 10 yolu
Gripten korunmanın 10 yolu
Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...
Google'dan şaşırtıcı tanıtım!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!

Akdeniz diyeti depresyonu önleyebilir

Akdeniz diyetinin, depresyonun önlenmesine yardımcı olabileceği bildirildi. 

27 Eylül 2018 Perşembe 15:33
Akdeniz diyeti depresyonu önleyebilir

Sonuçları "Molecular Psychiatry" dergisinde yayımlanan, son 8 yılda yapılan 41 araştırmayla ilgili değerlendirme, meyve, sebze, tahıl, balık, kabuklu yemiş ve zeytinyağı temelli Akdeniz tipi beslenmenin, ruh sağlığına iyi geldiğini gösterdi. 

Londra Üniversitesi’nden doktor Camille Lasalle liderliğindeki uzmanların değerlendirmesinde, tüketilen yiyeceklerin, depresyon riskinin düşürülmesinde fark yaratabileceğinin gözlendiği belirtildi. 

Çalışmanın, çok fazla şeker ve işlenmiş gıdanın yer aldığı beslenme biçiminin depresyon riskini arttırabileceği fikrini verdiğine işaret edildi. 

Depresyon tedavisine beslenmenin dahil edilmesi için konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiği de vurgulandı. 

Geçmişte yapılan araştırmalar, Akdeniz diyetinin, kalp hastalığında risk faktörleri Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolestrol olasılığını düşürebileceğini ortaya koymuştu. 

Yine Akdeniz tipi beslenenlerin uzun yaşama ve kilo almama olasılığının yükseldiği görülmüştü.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz DiyetiDepresyonSağlıkHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hem bulaşıcı hem uyanık: Kış uykusuna geçiyor
Hem bulaşıcı hem uyanık: Kış uykusuna geçiyor
Erkeklerin yaklaşık üçte ikisini etkiliyor...
Erkeklerin yaklaşık üçte ikisini etkiliyor...
Okul başarısının sırrı: Sağlıklı uyku
Okul başarısının sırrı: Sağlıklı uyku

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim