"Akıllı bebek bezi" geliştirdiler (İdrar yolu enfeksiyonunu tespit ediyor)

İdrar yolu enfeksiyonları bebeklerde sık görülebiliyor. Ancak dertlerini anlatamadıkları için erken teşhis edilemiyor.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri bu sorundan yola çıktı ve idrar yolu enfeksiyonunu tespit eden akıllı bir bebek bezi geliştirdi.



Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi, “İdrar toplamanın çok zor olduğunu ve anneler için zorluk yarattığını, bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonlarının çocuklarla birçok hastalıkla karıştırıldığını biliyoruz. Bundan yola çıkarak bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlarda akıllı bez üretmeye karar verdik” dedi.





”nin diğer bezlerden bir farkı yok, tüm bebeklerde kullanılabiliyor., “Bu bebek bezinin içine biz iki tane farklı solüsyon emdirdik. Bebeğin eğer idrarında bakteriyel kaynaklı bir solüsyon söz konusuysa bez üzerinde pembe bir renk meydana geliyor” diye konuştu.Projenin patenti alındı. Üniversite-özel sektörle işbirliği yaptı. Bebek bezinin yakın zamanda satışa sunulacağını belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü, “Bu bebek bezi hakikaten orijinal bir proje. Üniversite açısından biz çok gururluyuz. Hocalarımızın böyle bir çalışma içinde yer alması bize ayrı bir motivasyon ve gurur sağlıyor” ifadelerini kullandı.Uzmanlar, zamanında tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlarının böbreklere zarar verebildiğinin altını çiziyor.