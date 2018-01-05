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Akıllı ekranlar, her 2 kişiden 1’ini miyop yapacak

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Dünya genelindeki bilimsel araştırmalar, akıllı telefon ve tablet gibi teknolojik cihazların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, 2040 yılında her 2 kişinin birinin miyop olacağını öngörüyor

05 Ocak 2018 Cuma 13:51
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden 1’ini miyop yapacak
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Dünya genelindeki bilimsel araştırmalar, akıllı telefon ve tablet gibi teknolojik cihazların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, 2040 yılında her 2 kişinin birinin miyop olacağını ortaya koydu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek teknoloji ürünü akıllı telefon ve tablet bilgisayarların yoğun kullanılması nedeniyle, gelecek nesillerin uzağı görememe olarak tanımlanan miyopi tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu cihazların sık kullanımının özellikle göz sağlığını olumsuz etkilediğini ifade eden Hürmeriç, bunun bilhassa gelişme çağındaki çocuklar için tehdit oluşturduğunu aktardı. Hürmeriç, çocukların bu cihazları kullanarak geçirdiği zamanın ebeveynler tarafından kontrol altında tutulması gerektiğini dile getirerek, görme kusurlarının ilerleyen dönemlerde lazer veya gözlük yardımı ile kontrol altına alınabileceği varsayımının doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.

Miyopi üzerine gerçekleştirilen 145 farklı bilimsel çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Hürmeriç, "Dünya genelinde alana ilişkin yapılan 145 bilimsel araştırmaların meta analizi gösteriyor ki, 2040 yılında her 2 kişiden biri miyop olacak. Bu çok yüksek bir oran olmanın yanı sıra, devlet ve kamu tarafından yapılacak olan sağlık harcamalarında da büyük bir artışa yol açacak. Araştırmalara göre, ilerleyen dönemlerde özellikle 20-40 yaş arasındaki kişilerde görme kusurları daha sık karşılaşılan bir problem haline gelecek." diye konuştu.

"DİJİTAL EKRANLARLA TANIŞMA YAŞI 3'E KADAR DÜŞTÜ"

Doç. Dr. Hürmeriç, çocukların dijital ekranlarla tanışma yaşının 3'e kadar indiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yaştan itibaren gelişim süreci boyunca kullanılan bu cihazlar, çocuklarda bağımlılık yaratabiliyor. Miyopi başlangıcındaki en önemli etken, ekranlara yakından bakılması ve kısa mesafelerden ekran veya kağıtların okunmasıdır. Çocukların bu cihazlara bakarak geçirdikleri süreleri kesinlikle kısıtlanması ve kontrol altına alınması gerekiyor.

Dışarıda oynamaya teşvik edilen çocuklarda miyopi oluşma riski, sürekli ekrana bakanlara oranla çok daha düşük. Mevcut tedavi yöntemleri, bu konuda koruma için yeterli değil. 20 yıl sonra, bugün bahsedilen senaryonun gerçek olması istenmiyorsa, aile içinde ve toplumda ciddi sorunlara yol açabilen, uyku bozukluklarına sebep olan ve en önemlisi de çocuklarda obezite gibi ciddi sorunların oluşmasına sebep olan ekran bağımlılığına karşı gerekli önlemlerin alınması lazım."

Hürmeriç, miyopinin artışının tek bir etkene bağlanamayacağının altını çizerek, kent yaşamı ve genetik faktörlerin de hastalık gelişiminde etkili olduğunu sözlerine ekledi.

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