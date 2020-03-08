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Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı

Baharın doğanın canlandığı, vücudun yenilendiği bir dönem olduğunu ancak bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirten TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, özellikle alerjik bünyeli olanları uyardı, "Bu süreçte hekim kontrolünde olmak ve tedbir almak çok önemli" dedi.

08 Mart 2020 Pazar 22:21
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Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, kış aylarında hava kirliliği ve soğuk gibi çevresel etkenler yüzünden zorlanan astım hastalarının, bahar aylarıyla birlikte başka bir mevsimsel tehditle karşı karşıya kaldığını belirtti. 

Polen yoğunluğundaki artışın özellikle alerjik astımı olan kişileri zorladığına işaret eden Özşeker, hekim kontrolünde ilaç tedavisinin yanı sıra hastanın "kaçınma tedbirleri" almasının da önemli olduğunu bildirdi.

Özşeker, "Bahar doğanın canlandığı, vücudun yenilendiği bir dönem ancak bazı riskleri de beraberinde getiriyor" diyerek, şu bilgileri verdi:

"Alerjik bünyesi olanlar için ilkbahar zor bir mevsim haline dönüşebiliyor. Alerji hastaları için gerek ev akarları gerekse polenler büyük risk oluşturuyor. İlkbahar, alerji hastalarının yaşam kalitelerinin düştüğü, öğrencilerin okul başarısızlıklarının yaşandığı, devamsızlıkların arttığı, çalışanların iş veriminin azaldığı, ev hanımlarının kolunu kaldıramadığı sıkıntılı bir döneme dönüşüyor. Ev tozu akarları ve polenler bu dönemde alerjik rinit, alerjik astım, halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker hastalığına neden oluyor. Alerji yaşam kalitesinin ileri derecede düşmesine neden oluyor. Bu süreçte hekim kontrolünde olmak ve kaçınma tedbirleri almak çok önemli."

KORUNMAK İÇİN TEDBİR ALINMALI! 

Alerjik bünyeler için kaçınma tedbirlerinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Özşeker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Polen alerjisi olan hastalarımız bahar aylarında yaşam kalitesini düşürmemek için günlük ritimlerini ona göre ayarlamalı. Polenlerin açık havada en yoğun görüldüğü zamanlar sabah saatleridir. Bu nedenle evlerimizi sabah değil, öğleden sonra havalandırmalıyız. Ancak sabah saatlerinde dışarı çıkmak zorunda olan çalışanlar, öğrenciler maske ve gözlük kullanmalılar. Eve döndüklerinde de üstlerini çıkarıp yıkamalı, mutlaka duş almalılar. Havalar ısınsa bile polen mevsimi sona ermeden geceleri pencere açmamalarını da öneriyorum. Yaz geliyor, hemen herkes bu dönemde kilo vermek isteyecek. Alerjik astımı olanlar da açık havada spor yapmak, yürüyüşe çıkmak isteyebilir. Ancak yürüyüş ya da sporu, sabahları ve özellikle rüzgarlı havalarda yapmalarını önermiyoruz. Polen ya da ev tozu akarı alerjisi olan özellikle alerjik rinitli hastalar iyi bir immünoloji ve alerji uzmanı tarafından uygulanacak olan aşı tedavisinden de fayda görebilir."

EVCİL HAYVANLAR DA RİSKİ ARTIRABİLİR

Prof. Dr. Özşeker, astım hastalarına yönelik alınacak önlemlerden bir diğerinin de alerjik reaksiyon gösteren evcil hayvan bakımı olduğunun altını çizerek, "Astım hastaları eğer beslemeyi düşündükleri hayvana karşı alerjik değillerse, ev tozu akarı alerjileri yoksa evcil hayvan besleyebilirler. Eğer bunlara karşı alerjileri varsa evde evcil hayvan beslemelerini önermeyiz. Ama daha öncesinde kedi ya da köpekleri varsa ve onlara yeni sahip edindiremiyorlarsa bu hastalara da aşı tedavisi yapabiliriz" diye konuştu.

KAYNAK : NTV

Anahtar Kelimeler:
AlerjiAstım
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