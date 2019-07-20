Alkol kullanımı siroz hastalığına neden oluyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci Siroz Hastalığı Hakkında Bilgi Verdi. Siroz Hastalığına Fazla Alkol Kullanımı, Viral Hepatitler ve Karaciğer Yağlanması Neden Olduğunu, Halsizlik, Kas Ağrısı, Bulantı, İştahsızlık, Kaşıntı, Ödem, Karında Şişkinlik, Kadınlarda Adet Görememe, Erkeklerde Memede Büyüme ve Cinsel İsteksizlik Gibi Durumların Hastalığın Belirtileri Olduğunu Belirtirken, Siroz Hastalığı Tanısı Konulan Kişilerin Mutlaka Düzenli Şekilde Doktor Kontrollünde Olması Gerektiğini Belirtti.

Hepatit ve Alkol Siroz Hastalığa Neden Oluyor

Siroz hastalığının hepatit ve alkol gibi nedenlerden dolayı karaciğerin fonksiyonlarını yeterince yerine getirememesi durumunda ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, karaciğer organının kendisini yenileyebilen bir organ olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci sözlerine şöyle devam etti: “Karaciğer kendisini yenileyebilen bir organdır. Fakat sürekli karaciğere zarar veren alkol ve hepatit gibi maruziyetler nedeni ile her yenilenme karaciğerde yeni bir skar dokusuna neden olur ve karaciğer yavaş yavaş fonksiyonlarını kaybeder. Fakat eğer siroz tanısı erken dönemde konulur ve maruziyetler sonlandırılıp tedavi edilir ise karaciğerin canlı kalan dokusu korunabilir.”

Belirtileri

Siroz hastalığının sıklıkla ileri evrelere ulaşmadıkça belirtiye yol açmadığını söyleyen Yrd. Doç. Özgür Sirkeci, hastalığın belirtilerinin ortaya çıktıkça kişilerde halsizlik, kas ağrısı, bulantı, iştahsızlık, kaşıntı, ödem, karında şişkinlik, kadınlarda adet görememe, erkeklerde memede büyüme ve cinsel isteksizlik gibi belirtilerin siroz hastalığının belirtileri olduğunu ifade etti.

Nedenleri

Siroz hastalığının en sık görülen nedenlerinin sürekli ve fazla alkol alımı, viral hepatitler ve karaciğer yağlanması olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, bu nedenlere ek olarak nadiren de olsa demir metabolizması bozuklukları, bakır metabolizması bozuklukları, otoimmun hepatit, primer biliyer kolanjit, primer sklerozan kolanjit gibi özellikle safra yollarını etkileyen hastalıkların siroz hastalığına yol açabildiğini belirtti.

Özellikle kişilerin fazla alkol alımının siroz hastalığının en sık nedeni olarak gösterildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, viral hepatit ve karaciğer yağlanması olan hastaların alkol aldıkları zaman siroz hastalığı gelişim sürecini çok daha fazla hızlandırabildiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci sözlerine şöyle devam etti: “Artık viral hepatitler son yıllarda ki gelişmeler ile özellikle Viral Hepatit C büyük oranda tedavi edilebilir hastalıklar olmuştur. Diğer en sık nedenlerden olan karaciğer yağlanması ise çağımızın en büyük sorunlarından biri olan obezitenin sonucudur ve tabi ki kontrol edilebilir risk faktörüdür. Uygun egzersiz ve diyet programları ile kontrol ve tedavi edilebilir bir durum olmakla birlikte tedavi edilmediğinde siroz ve kalp damar hastalıkları ile sonuçlanabilmektedir.”

Bulguları

Siroz hastalarının yaşayabileceği bulgular hakkında da bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, kişilerin dalak büyüklüğünün portal sistem adı verilen ve bağırsaklarda besinlerden zengin kanı karaciğere götüren toplardamar sistemindeki basınç artışı sonucu ortaya çıktığını belirtti. Kişilerde özellikle bacaklarda ayak bileklerinde ve karında şişkinlik oluşabileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, karında biriken sıvıya assit ismi verildiğini belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci: “Karaciğer Sirozu Olan Hastalar Sağlıklı Kişilere Oranla Enfeksiyonlara Daha Fazla Yatkındırlar.

Portal basınçtaki artış nedeni ile özellikle yemek borusunda ve midede varislerin geliştiğini söyleyen Yrd. Doç. Özgür Sirkeci, bu gelişme ile birlikte ciddi kanamaların yaşandığını belirtti. Bu bulgunun karaciğer sirozu olan kişilerde görüldüğünü de söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, hastalarda kahve telvesine benzer kusma veya kanlı kusma, siyah renkli dışkılama gibi durumların kanama olduğunun göstergesi olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle karaciğer sirozu ilerlediğinde hastalarda yoğun iştahsızlık ve bulantı vardır ve hastalar genelde belirgin düzeyde kilo kaybederler. Karaciğer sirozu olan hastalar sağlıklı kişilere oranla enfeksiyonlara daha fazla yatkındırlar. Siroz nedeni ile vücutta oluşan toksinler yeterince vücuttan atılamaz ve kanda birikir beyin fonksiyonları bu toksinlerden etkilenir ve hastada bilinç değişiklikleri zaman ve yer ayırımını yapamama gibi nörolojik bulgular ve bazı durumlarda koma gelişebilir.”

Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci: “Siroz Hastalığı Tanısı Konmuş Hastalar Düzenli Şekilde Doktor Kontrollerine Gitmelidir.”

Özelikle Siroz hastalığının gelişmesine neden olabilecek viral hepatit, yağlı karaciğer otoimmun hepatit gibi hastalıkları olan kişilerin alkol almaması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, kilo fazlalılığı olan kişilerin kilo kontrolü için uygun ve düzenli egzersiz ve diyet yapması gerektiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci sözlerine şöyle devam etti: “Viral hepatitler cinsel yolla bulaşabileceğinden korunmasız cinsel ilişkiden kaçınılmalı ve her birey hepatit B aşısı olmalıdır. Siroz hastalığı tanısı konmuş hastalar düzenli hekim kontrollerine gitmelidir. Hastalar özellikle alkol kullandığı zaman hekimine danışmadan ilaç kullanımından kaçınmalıdır.”