Son yıllarda özellikle güzellik sektöründe çığır açan aloe vera bitkisinin hem cilde hem de daha bir çok problemlere iyi geldiği uzmanlar tarafından araştırılarak öğrenildi. Peki aloe veranın cilde faydaları nelerdir ve Aloe Vera cilde nasıl sürülür? Aloe Vera ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları hazırladığımız bu yazıda görebilirsiniz.

Aloe Vera, 2008 yılında dünyaca ünlü bir tıp dergisinde yayınlanan makale ile ülkemizde popüler bir bitki olduğu öğrenildi. Doğal yaşam alanının Kuzey Afrika, Hindistan ve Akdeniz olmasına rağmen şimdilerde evinin balkonunda veya ofis masalarında yetiştirilebiliyor. Bir çok tıp alanında kullanılan aloe veranın içerisinde bulunan çok sayıda A,E ve C vitamini sayesinde cilde bakım yaparken içerisinde bulunan jel B12,folat, potasyum, kalsiyum, selenyum, magnezyum ve sodyum gibi cilde iyi gelen vitaminleri de içerisinde barındırır.

Güçlü ve doğal bir nemlendirici olan Aloe Vera, uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, boyun ve yüz bölgesindeki kırışıkları da giderdiği test edilip onaylanmıştır.

Aloe Vera

PEKİ, ALOE VERA NASIL KULLANILIR?

Aloe vera bitkisinin yaprağını kökünden keserek, üzerindeki yeşil olan kısmı ince bir şekilde bıçakla kesin.Daha sonra jel olan kısmı kullanabilirsiniz.

ALOE VERANIN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

- Aloe veranın içerisinde bulunan yüksek miktardaki potasyum sayesinde ciltte oluşan yaraları kolayca iyileştirir. Tahriş ve kuruyan bölgelere de kullanabilirsiniz.

- Cildin yenilenmesine yardımcı olan aloe vera, yanıkları ve yanık izlerini de iyileştirmede birebir doğal üründür.

- Aloe verada bulunan yüksek orandaki su ve mineral cildi besleyerek oldun ciltlerdeki yıpranmış ve solgun görünümü ortadan kaldırır.

- Doğal antioksidan olduğundan iltihap kurutucu özelliği taşır. Böylelikle ağrılı sivilceleri yatıştırır ve sivilcelerin kurumasına yardımcı olur.

- Zaman zaman ciltte oluşan kızarıklıkları gideren aloe vera aynı zamanda düzenli kullanıldığında cilt tonunu eşitler.

- Aloe vera bitkisi aşırı yağlı ciltlerin sık sık yaşadığı parlama ve yağlı görünümü engelleyerek, yağ dengesini eşitler.