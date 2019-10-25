Altı yaşından küçük çocuklarda daha sık görülüyor!

Altı yaşından küçük çocukların yaklaşık yüzde 4’ünü etkileyen, çocuklarda en sık görülen göz problemlerinden biri olan şaşılığın nedenini tam olarak belli değildir, ancak göz kaslarının birlikte çalışmamasından kaynaklanmaktadır. Peki, çocuklarda şaşılık belirtileri nelerdir? Şaşılık tedavisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde sizler için derledik…

ŞAŞILIK NEDİR?

Gözlerin yanlış hizalanması olan şaşılık, altı yaşından küçük çocukların yaklaşık yüzde 4’ünü etkileyen, çocuklarda en sık görülen göz problemlerinden biridir. Gözler (biri veya her ikisi) içe, dışa doğru, yukarı veya aşağıya dönebilir. Zaman zaman, bu koşullardan birden fazlası mevcuttur. Şaşılığa, göz kayması veya çapraz göz de denir.

ŞAŞILIĞIN NEDENLERİ

Şaşılığın nedenini tam olarak belli değildir, ancak göz kaslarının birlikte çalışmamasından kaynaklanıyor. İdiyopatik (bilinmeyen bir nedenden kaynaklanan) şaşılık en yaygın görülen türdür. Diğer koşullar da şaşılığa neden olabilir.

Bunlar;

– Düzeltilmemiş kırılma hataları

– Tek gözde kötü görme

– Serebral palsi

– Down sendromu (bu hastaların% 20-60’ı etkilenir)

– Hidrosefali (beyinde sıvı birikmesine neden olan doğuştan bir hastalık)

– Beyin tümörü

– İnme (yetişkinlerde şaşılık nedeni)

– Göz hareketlerinin kontrolünden sorumlu beyin bölgesine, göz hareketini kontrol eden sinirlere ve göz kaslarına zarar verebilecek kafa travmaları

– Nörolojik (sinir sistemi) problemleri

– Graves hastalığı (tiroid hormonunun aşırı üretimi)

Şaşılık için risk faktörleri aşağıdakileri içerebilir:

– Ailede şaşılık öyküsü

– Prematürite veya düşük doğum ağırlığı

– Prematüre retinopatisi

– Katarakt, şiddetli ptozis ve kornea izleri gibi vizyonu etkileyen durumlar

– Kas anomalileri

– Nörolojik anormallikler

– Ambliyopi (veya tembel göz)

ŞAŞILIK BELİRTİLERİ

Senkronik göz hareketlerinde paralelliğin bozulması olarak nitelendirilen şaşılığın belirtileri şunlardır:

– Gözlerin senkronik hareketlerinin kaybolması

– Bir gözü özellikle ışıklı ortamlarda kısma

– Fotoğraflarda gözlerden yansıyan kırmızı reflenin sarıya dönmesi

– Başın ve/veya yüzün bir yöne çevrilmesi

– Yürümeden sonra gelişen dengesizlik

– Baş ağrısı

ŞAŞILIK TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Erken teşhis ve tedavi kalıcı görme bozukluğunu önleyebilir. Şaşılık bir göz muayenesinde teşhis edilir. Göz muayenesi, üç yaşına kadar tüm çocuklar için tavsiye edilir. Bununla birlikte, çocuğunuz şaşılık belirtileri veya herhangi bir yaşta diğer göz bozuklukları yaşıyorsa, tam bir göz muayenesi yapılmalıdır.

ŞAŞILIK TEDAVİSİ

Şaşılık için özel tedavi çocuğunuzun doktoru tarafından aşağıdakilere göre belirlenir:

– Çocuğunuzun yaşı, genel sağlık durumu ve tıbbi öyküsü

– Hastalığın kapsamı

– Hastalığın nedeni

– Çocuğunuzun belirli ilaçlar, prosedürler veya tedavilere toleransı

– Hastalığın seyri için beklentiler

– Fikriniz veya tercihiniz

Çocuğunuz bu sorunun tedavisi için bir göz doktoruna veya optometriste (göz bakımı uzmanı) sevk edilebilir. Tedavi, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını içerebilir:

– Gözlük

– Göz egzersizleri

– Zayıf gözü iyileştirmek için güçlü göze göz bandı (ambliyopi varsa)

– Gözleri düzeltmek için ameliyat

Şaşılık gelişemez. Ancak erken tedavi görme bozukluğunu önleyebilir.